Se billedserie Sådan kommer den nye Lidl-byggeri til at se ud ifølge skitseforslaget. Foto: Lars Sandager Ramlow

Politikere: Trafikanalyse er helt afgørende

De to formænd for Byplanudvalget og Bycenterudvalget i Rudersdal understreger, at intet er vedtaget endnu i forhold til, om der skal bygges en LIDL i Birkerød.

23. oktober 2021

- Jeg vil gerne indlede med at slå følgende fast, så der ikke er misforståelser. Rudersdal kommune har ikke planer om at bygge et nyt supermarked. Rudersdal kommune skal som planmyndighed alene tage stilling til en henvendelse fra LIDL, der ønsker at opføre en ny bygning, der blandt andet indeholder en dagligvarebutik, siger Erik Mollerup (V), formand for Bycenterudvalget.

Han understreger, at der fra kommunens side således kun er tale om en myndighedsbehandling - og ikke et projekt som kommunen har taget initiativ til på samme måde som for godt 10 år siden med Føtex- og Netto-byggerierne. Her var det kommunale arealer, der indgik i projektet.

- Politisk er der ikke taget stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan, der muliggør det projekt, som LIDL har fremsat ønske om. Netop trafikforholdene betød, at Byplanudvalget besluttede, at der skal laves en trafikanalyse, før man overhovedet vil tage stilling til om henvendelsen skal nyde fremme, påpeger Erik Mollerup.

Han bakkes op af Lokallistens Anne Christiansen, der er formand for netop Byplanudvalget.

- Det er netop transportforholdene og ikke mindst varetilførslen, der bekymrer. Og borgerne vil derfor blive både inddraget og hørt, inden der træffes nogen for beslutning, lyder det fra Anne Christiansen.

Her ses en lastbil på Kildedalsvej. Det er tydeligt, at der ikke er megen plads. Foto: Privat

Analyse bremset af corona Begge politikere fremhæver, at der har været nogle gode og sobre dialoger med borgergruppen "Trafik-Nej-Tak" - og at der er enighed om, at en trafikanalyse er en helt afgørende viden at have, før man kan beslutte om projektet skal blive til noget.

- Trafikanalysen har ikke kunne gennemføres på grund af Corona-pandemien. Det ville have været useriøst. Desuden kan jeg sige, at der allerede er givet tilsagn til gruppen "Trafik-Nej-Tak" om, at forvaltningen inddrager dem, når analysearbejdet når det går i gang, lyder det fra Erik Mollerup.

Venstre-politikeren vurderer, at trafikforholdene omkring Birkerød Privatskole ikke har noget konkret med LIDL-projektet at gøre. Det er en parallel problemstilling.

- Forholdene ved Birkerød Privatskole ved jeg, at der allerede er fokus på i regi af Miljø- og Trafikudvalget. Efter min opfattelse skal det føre til initiativer, uanset om der kommer et LIDL-projekt eller ej, siger Erik Mollerup.