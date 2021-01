Se billedserie Jakob Kjærsgaard, der sidder i kommunalbestyrelsen for De Konservative og er formand for Ung i Rudersdal, har efterhånden fået nok af, at personalet i blandt andet Børnehaven Vangebovej møder ind til ødelagte legepladser, og han foreslår derfor, at kommunen hyrer et privat vagtværn. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politiker vil have privat vagtværn efter hærværk og fund af stoffer på legeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker vil have privat vagtværn efter hærværk og fund af stoffer på legeplads

Ukendte personer bruger legepladser til at feste på og efterlader sig smadrede flasker, rester af stoffer og hærværk i kølvandet, og det får nu De Konservatives Jakob Kjærsgaard til at foreslå et privat vagtværn.

Rudersdal - 22. januar 2021 kl. 05:34 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Kommunen skal hyre et privat vagtværn, der skal have fokus på udendørsarealer ved skoler og institutioner.

Sådan lyder udmeldingen fra Jakob Kjærsgaard, der er formand for Ung i Rudersdal og sidder i kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti.

Baggrunden for udmeldingen skal ses i lyset af, at unge mennesker ifølge Jakob Kjærsgaard i en efterhånden længere periode har brugt institutioners og skolers legepladser og udendørsarealer til at feste på.

Og når festen er slut, efterlader de unge både smadrede flasker, opkast, hærværk og rester efter stoffer i deres kølvand.

- De ansatte, børn og forældre på skoler og institutioner i Rudersdal Kommune møder alt for ofte frem om morgenen til legepladser, der er fyldt med smadrede flasker, ødelagt inventar og rester af stoffer, siger Jakob Kjærsgaard, der mener, at mætningspunktet nu er nået.

- Nu går den altså ikke længere, og Ung i Rudersdal og det lokale SSP-samarbejde kan ikke klare opgaven alene. Der må stærkere midler til, og det er derfor, at jeg foreslår et privat vagtværn, siger Jakob Kjærsgaard.

Så sent som i weekenden gik det ud over hans egen datters børnehave i Holte, Børnehaven Vangebovej, hvor ukendte personer har efterladt tomme spiritusflasker og jointskodder.

Ukendte personer bruger udendørsarealer ved institutioner og skoler til at feste, og de er sjældent gode til at rydde op. Tværtimod efterlader de smadrede flasker, rester efter stoffer, opkast og hærværk i deres kølvand. Her er det en del af efterladenskaberne fra legepladsen på Børnehaven Vangebovej. Privatfoto

Derudover er der blevet ødelagt flere varmelamper, som er sat op for, at børn og personale kan være udendørs så meget som muligt i disse corona-tider. Ifølge Jakob Kjærsgaard blev der også fundet morfinrester på legepladsen. Episoden er blevet anmeldt til Nordsjællands Politi. Og netop politiet vil Jakob Kjærsgaard gerne have meget mere på banen.

- I denne corona-tid er antallet af indbrud jo heldigvis faldet meget, så jeg må stilfærdigt opfordre til, at politiet kommer, når daginstitutioner og skoler igen-igen har oplevet hærværk, lyder det fra Jakob Kjærsgaard.

Jakob Kjærsgaard erkender, at kommunen også skal på banen for at få løst problemerne.

- Vi er nødt til at finde væresteder til de unge, hvor de kan komme om aftenen. Ikke for at drikke alkohol men for at være sammen og under opsyn. Hvis der ikke er steder at gå hen, så bliver gyngerne i den nærmeste børnehave jo lige pludselig attraktive. Jeg vil gerne have, at vi politikere i Rudersdal går sammen om at finde steder, hvor de unge kan komme om aftenen, siger Jakob Kjærsgaard.

Sidst men ikke mindst opfordrer han også til, at de unges forældre interesserer sig mere for, hvor deres børn er og hvad de laver om aftenen og natten.

- Der skal ikke herske tvivl om, at jeg gerne så, at forældrene også kommer på banen. Hvorfor lade børn og unge render rundt midt om natten? Hvorfor sidde og vente på, at politiet ringer på døren for en forebyggende samtale?, siger Jakob Kjærsgaard.