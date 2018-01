Se billedserie Det var dette syn, der mødte kommunalpolitikeren Daniel E. Hansen (V), da han kom hjem til sit brændende hus. Foto: Bjørn Nielsen/www.bpln.dk Foto: Bjorn Nielsen

Politiker: Vores hjem ligger i ruiner

Rudersdal - 27. januar 2018 kl. 08:24 Af Anna Törnqvist Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem Daniel E. Hansen (V) og hans familie er fredag dybt chokerede over den brand, der torsdag formiddag hærgede familiens hjem.

- Jeg sidder på arbejdet, da min kone ringer til mig ved 10-10.30-tiden og fortæller, at der er brand i huset. Jeg skynder mig hjem og kan se, at der er brand i en del af huset og røg over det meste, fortæller Daniel E. Hansen lørdag i Frederiksborg Amts Avis.

Allerede da Daniel E. Hansen nærmer sig hjemmet på Stenløkken i Birkerød, kan han se, at det ser voldsomt ud.

- På lang afstand kunne jeg se røgen og blinkene fra redningsbilerne, og man tænker selvfølgelig over, hvad man kommer hjem til. Da jeg når huset, kan jeg se, at det står delvist i flammer, og at der er røg over det hele. Og så kan man ellers bare stå og se på, at ens hjem brænder. Det er en forfærdelig oplevelse, siger Daniel E. Hansen.

I første omgang er det dog ikke huset, der er Daniel E. Hansens største bekymring.

- Min kone var jo hjemme, da det skete, så det er klart, at det vigtigste for mig i første omgang var at få bekræftet, at min kone og vores to små børn havde det godt. Min kone havde heldigvis fået placeret børnene hos nogle genboer og fået ringet til 112 hurtigt. Så vi er alle ok efter omstændighederne, fortæller Daniel E. Hansen og tilføjer, at parrets to børn på et halvt år og 3,5 år også har taget det roligt efterfølgende.

Natten til fredag har Daniel E. Hansen og hans familie overnattet hos nogle familiemedlemmer. De nærmeste dage skal familien tage stilling til de praktiske ting, som følger med. Det er endnu uvist, hvordan branden opstod.

- Årsagen er endnu ikke afgjort, og det er et spørgsmål for politiet, men vi er selvfølgelig meget interesserede i at finde ud af det, så alle brikkerne falder på plads, siger Daniel E. Hansen og tilføjer, at der efter hans opfattelse absolut ikke er noget, der indikerer, at branden skulle være påsat.

