Nordsjællands Politi har foretaget en målrettet indsats mod utryghedsskabende narkokriminalitet i Birkerød, og efter 20 visitationer har politiet taget ni, der var i besiddelse af euforiserende stoffer. Det drejer sig primært om små mængder hash til eget forbrug. Foto: Jens Wollesen

Politiets målrettede indsats: Så mange er blevet sigtet i Birkerød

Rudersdal - 17. juli 2020 kl. 11:59 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften var flere politipatruljer til stede i Birkerød som led i en målrettet indsats mod utryghedsskabende narkokriminalitet, der har udspillet sig over flere dage. I den forbindelse blev flere personer truffet og visiteret for besiddelse af euforiserende stoffer, hvorefter de blev sigtet.

Tilstedeværelsen i Birkerød er led i en større målrettet indsats mod utryghedsskabende narkokriminalitet, som dækker hele Nordsjælland, og efter antallet af sigtelser at dømme har indsatsen båret frugt.

Det fortæller Carsten Spliid, der er politiinspektør ved Nordsjællands Politi.

- Vi har været en del ved Toftevangskolen, Henrik Gerners Vej, Birkerød Hovedgade og vi har været forbi Bregnerødvej, siger han og fortsætter:

- Siden den 4. juli har vi haft cirka 20 visitationer af unge mennesker i Birkerød, og vi har ni reelle sager om lov om euforiserende stoffer. Det drejer sig om små besiddelser, og de fleste af sigtelserne drejer sig om hash til eget forbrug, forklarer politiinspektøren.

Oplysninger er vigtige For at politiet kan lave en målrettet indsats mod eksempelvis narkokriminalitet, kræver det de rette oplysninger.

Derfor er politiet afhængig af, at borgerne anmelder det, hvis de oplever noget mistænkeligt.

Selvom der ikke kommer en politibil rullende, så snart man ringer til politiet, kan informationerne nemlig blive en del af et større efterforskningsarbejde.

-Vi laver de målrettede indsatser mod utryghedsskabende narkokriminalitet på baggrund af oplysninger fra borgerne og de erhvervsdrivende, og hvad der ellers er af tip og informationer. På baggrund af informationerne laver vi et patruljeoplæg, som patruljerne kører efter, forklarer politiinspektør Carsten Spliid.

- Vores efterretningsanalyse-afdeling samler tip og informationer ind fra døgnrapporter og fra de henvendelser vi får fra borgerne, og så samler vi oplysningerne. Hvis vi kan se, at der er en udfordring i et særligt område, så ser vi nærmere på det. Der dukker hele tiden steder op, som vi så briefer patruljerne om, og i takt med at vi laver indsatser flytter udfordringen et andet sted hen, uddyber han.

For at politiet kan følge med i, hvor udfordringerne flytter hen, er det derfor vigtigt, at borgerne hjælper til. Og det er mange faktisk rigtig gode til i øjeblikket.

- Det er vigtigt, at vi får henvendelser fra borgerne, hvis de oplever utryghed og åbenlys handel med narkotika, for så har vi mulighed for at samle informationer og lave en indsats. Mange ringer ind i øjeblikket, og i år er der endnu flere, fordi der er mange hjemme i Danmark, og det betyder faktisk, at vi får en masse viden til at lave målrettede indsatser, lyder det afslutningsvist fra politiinspektøren.