Se billedserie Grupper af utilpassede unge har med tilråb og aggressiv adfærd igennem længere tid skabt utryghed i Birkerød. Via et samarbejde med borgere og kommune styrker politiet nu indsatsen mod de unge, der skaber uro. Foto: Niclas Jessen

Send til din ven. X Artiklen: Politiet styrker indsats mod unge uromagere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet styrker indsats mod unge uromagere

Rudersdal - 17. oktober 2020 kl. 06:39 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Fløjt, tilråb, stirren eller blot en masse larm... Nordsjællands Politi er opmærksom på en mindre gruppe af unge i alderen 13-30 år, som gennem en længere periode har skabt uro og utryghed i Birkerød - blandt andet i Hovedgaden og ved hovedbiblioteket. Det fortæller vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston, der er centerchef for Forebyggelse og Nærhed i Nordsjællands Politi:

- Birkerød skal naturligvis være en tryg by at færdes i for alle. Derfor har vi i politiet sat fokus på en mindre gruppe af lokale, unge uromagere. Vi mener ikke, at de er organiserede, men mere det vi kalder »rodløse« og »utilpassede«, og som også har handlet adfærdsprovokerende overfor politiet. Vi har derfor styrket vores indsats i et samarbejde med Rudersdal Kommune og Birkerød Byforum. Senest har vores områdebetjent gennemført en tryghedsvandring i Birkerød Bymidte den 5. oktober fra klokken 18.15-19.30 sammen med repræsentanter for SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi, red.), kommunens vejafdeling og gode folk fra forretningslivet. Formålet var at udpege steder i bymidten, hvor vi med fordel kan gøre det mere trygt og indbydende at færdes. Det kan være ved at øge belysningen, klippe hække ned, så der kommer mere oversigt m.v., fortæller Brian Stybe Grayston til Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Politiet indgår også i en konstruktiv dialog med forskellige forældregrupper i et forsøg på at få skabt en fælles forventningsafstemning og bedre kommunikation med de unge.

Ikke narko eller bande - Vi har ikke indtryk af, at udfordringerne i Birkerød er narko- eller bande-relaterede. Der bliver røget hash blandt de unge, men vi er ikke stødt på hårde stoffer. Således er det mere de unges adfærd, der er problemet. Ved dialog prøver vi at få rettet op på den uhensigtsmæssige adfærd - både i forhold til politiet, men også i forhold til, hvordan man opfører sig i det offentlige byrum. Det er ikke ok at råbe efter folk eller som gruppe at stirre på andre. Det er ikke direkte ulovligt, men det skaber utryghed for dem, det går ud over. Vi prøver at hjælpe de rodløse unge, hvis de ønsker det eller har brug for det.

P-pladserne under Hovedbiblioteket i Birkerød har i mange år tiltrukket grupper af unge.

Centerchefen for Forebyggelse og Nærhed i Nordsjællands Politi beder i samme åndedrag borgerne i Birkerød om hjælp:

Politiet: Det SKAL være trygt - Hvis man generelt ser noget kriminelt eller observerer utryghedsskabende adfærd, så kan man som altid ringe til os i Nordsjællands Politi. Helt generelt gælder det, at man ikke skal konfrontere eller involvere sig, men blot tippe os, så snart man kan komme til det. Vi holder løbende et vågent øje med i Birkerød, vi har ofte patruljer i nærheden, og jeg kan ikke understrege det nok. Det SKAL være trygt for alle at kunne færdes i byen, lyder det fra Brian Stybe Grayston.

relaterede artikler

Unge uromagere plager igen biblioteket - Sten kastet i Hovedgaden 16. oktober 2020 kl. 20:12

Politijagt efter trusler mod betjente ved corona-tjek 05. oktober 2020 kl. 16:50

Unge anmeldt for hærværk 21. juli 2020 kl. 11:02