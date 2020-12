Politiet roser borgerne for deres håndtering af corona-krisen

Se billedserie Borgerne har generelt været gode til at overholde myndighedernes restriktioner og retningslinjer i forbindelse med håndteringen af corona, siger Freddy Bech Jensen, der er politiinspektør i Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politis samarbejde med borgerne under corona-krisen har været godt og er fortsat essentielt for politiets indsats, siger politiinspektør Freddy Bech Jensen, der opfordrer til, at man også til jul og nytår husker myndighedernes regler og retningslinjer.

22. december 2020

Med den seneste corona-nedlukning af landet opfordrer Nordsjællands Politi borgerne til at gøre alt, hvad de kan for at overholde retningslinjer og restriktioner.

For politiets vedkommende vil de hen over jul og nytår stort set varetage deres opgaver på samme måde, som de har gjort det meste af året.

Det fortæller Freddy Bech Jensen, der er politiinspektør i Nordsjællands Politi.

- Vi har lige siden begyndelsen af foråret haft tryghedsskabende patruljer, som har til opgave at være synlige og vejlede om myndighedernes restriktioner samt anbefalinger. Det har primært været på steder, hvor mange mennesker samles, eksempelvis på stationer og i større centre, siger Freddy Bech Jensen.

Hen over jul og nytår regner man ifølge Freddy Bech Jensen fortsat med, at vejledning og dialog med borgerne er de vigtigste redskaber i værktøjskassen.

- Vores vigtigste værktøj vil stadig være dialog, men hvis det viser sig ikke at være nok, så er det klart, at vi i sidste ende kan give bøder, siger Freddy Bech Jensen, der regner med, at borgerne hen over jul og nytår, vil overholde forsamlingsforbuddet på 10 personer og anbefalingen om, at man maksimalt samles 10 personer i private hjem.

- På den måde er vi også pokkers heldige, fordi vi for eksempel ikke har Rådhuspladsen, hvor alle mennesker traditionelt tager hen for at fejre nytår. Men vi vil selvfølgelig være opmærksomme på, om folk forsamler sig ud over myndighedernes anbefalinger, siger Freddy Bech Jensen, der i forlængelse deraf også kommer med en formaning i en anden boldgade:

- Vi vil ikke acceptere en adfærd, hvor der skydes med raketter og fyrværkeri efter folk på gader og pladser eller efter brandvæsen og ambulance eller andre, der færdes i bybilledet. Vi vil slå hårdt ned på de personer, der sætter andres liv og førlighed på spil.

Straffen for at skyde fyrværkeri mod borgere, politi eller brandvæsen er netop blevet skærpet, så strafudmålingen er en tredjedel højere end tidligere.

Nye vaner, der skulle ind under huden, har der været nok af i 2020, men borgernes generelle corona-håndtering møder ros fra Nordsjællands Politi, hvor man også opfordrer til at tage de gode - nye - vaner med på juleferie.

Generelt har Freddy Bech Jensen dog stor ros til borgernes håndtering af corona-restriktionerne.

- Vores samlede vurdering er faktisk, at borgerne er rigtig gode til at følge de anvisninger, der kommer fra myndighederne. Folk lytter til det, der bliver sagt, og det betyder selvfølgelig, at vores opgave bliver nemmere, siger Freddy Bech Jensen.

Politiinspektøren mener, at borgerne i 99,8 procent af tilfældene følger politiets anvisninger.

- I meget få tilfælde er der en eller to, der - vanen tro - skal udfordre reglerne, og så har vi måttet udskrive en bøde. Men ellers har vi kunnet løse de ekstra opgaver fint, fordi folk har lyttet, og de seneste nye tiltag, der er kommet, kommer vi også til at løse på en fornuftig måde i samarbejde med borgerne, siger Freddy Bech Jensen.

Politiinspektøren påpeger, at vejen gennem corona-krisen findes i sammenhold og samarbejde.

- Vi har en god dialog med kommunerne og borgerne, og det er et samarbejde, som vi er glade for, for det er det, der skal bære det her igennem; at vi sammen overholder reglerne og retningslinjerne, siger Freddy Bech Jensen.