Politiet leder efter cykeltyve

Mandag morgen klokken 9.58 rykkede politiet ud til et mistænkeligt forhold på Birkerød Parkvej. Her havde et vidne set to mænd slæbe låste cykler ind i et nærliggende skovområde. Vidnet havde desuden set gnister fra, hvad der formodes at være, en batteridrevet vinkelsliber, som tyvene kan have brugt til at skære cyklernes låse over med.