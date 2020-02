Rudersdal Kommune har i løbet af et par måneder fået stjålet 59 computere. Nogle af dem er formentlig dukket op til salg på en serbisk hjemmeside, men det er begrænset, hvad Nordsjællands Politi kan gøre for at skaffe computerne tilbage - eller få stillet de kriminelle til ansvar. Computerne på billedet har - så vidt vides - ikke noget med tyveriet at gøre.

Politiet kan ikke gøre meget ved computertyveri fra kommune

Rudersdal - 07. februar 2020 kl. 13:40 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man i Rudersdal Kommune gik og håbede på, at de computere, der er stjålet fra kommunen og - formentlig - sat til salg på en serbisk hjemmeside, ville vende hjem igen, kan man nok godt skyde en hvid pil efter det håb.

I hvert fald er det ikke meget, man fra politiets side kan gøre for at få dem tilbage, oplyser Henrik Sejer, der er politikommissær i Nordsjællands Politi.

- Sagen er simpelthen ikke stor nok til, at vi igennem Interpol retter henvendelse til den person, der har computerne til salg, siger Henrik Sejer, der fortsætter:

- Det er simpelthen for omkostningstungt. Vi har et samarbejde med myndighederne i Interpol, og der bringer vi selvfølgelig sådan en sag op. Men det er ikke sådan, at vi kommer med en retsanmodning via den internationale domstol om at få udleveret de her computere. Vi har ikke nogen jurisdiktion dernede, så jeg kan ikke sende en mand til Serbien for at få dem udleveret.

Nordsjællands Politi blev opmærksom på, at computerne var til salg på hjemmesiden, fordi de fik en borgerhenvendelse angående forholdet.

- Når kosterne dukker op dernede, så leder det os selvfølgelig i retning af, at det kan være omrejsende kriminelle, der har begået de her indbrud. Især set i lyset af at der har været flere indbrud med samme modus og i et vist omfang det samme kostervalg, siger Henrik Sejer.

Han understreger, at man selvfølgelig gerne ville fange de kriminelle men gentager, at den aktuelle sag vil kræve for mange ressourcer.

- Selvfølgelig har computerne værdi, og vi vil gerne fange nogle tyveknægte, men straffen for at stjæle dem i forhold til den indsats, vi skal lægge for dagen og sandsynligheden for, at vi kan finde gerningsmændene, er simpelthen for lille til, at vi går i gang med det, siger Henrik Sejer.