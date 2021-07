Se billedserie I Holte røg tre personer ud af en studentervogn under kørsel, da et bræt på vognen knækkede. Den samme weekend stoppede Midt- og Vestsjællands Politi 76 studentervogne, hvoraf 26 - over en tredjedel af dem - havde fejl og mangler. Politiet kalder tallet for rystende. Ifølge Nordsjællands Politi var alle papirer og forsikringer på vognen i Holte i orden. Privatfoto Foto: Privatfoto

Politiet er rystede over mange fejl og mangler på studentervogne

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er man »rystede« over, at man på fire dage fandt overtrædelser på over en tredjedel af de studentervogne, man tjekkede.

Rudersdal - 13. juli 2021

Over fire dage, som blandt andet talte den weekend, hvor tre studenter faldt af en studentervogn under kørsel i Holte, tjekkede Midt- og Vestsjællands Politi 76 studentervogne, og på 26 - over en tredjedel - af disse fandt politiet overtrædelser.

- Midt- og Vestsjællands Politi er rystede over, at så mange køretøjer havde fejl og mangler, siger vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Tarpgaard, der understreger, at hverken han eller Midt- og Vestsjællands Politi udtaler sig om ulykken i Holte, da den sagsbehandles i Nordsjællands Politi.

Det er dog Tungvognscenter Øst, der hører hjemme i Midt- og Vestsjællands Politis færdselsafdeling, der laver målrettede kontroller mod tunge køretøjer - herunder eksamenskøretøjer - på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

- Tungvognscenter Øst har ikke før oplevet, at så mange studentervogne havde fejl og mangler, og det giver bestemt anledning til, at der også de kommende år bliver et skærpet fokus fra politiets side. Der er tale om få dage om året, hvor de her vogne bruges til eksamenskørsel, og de fragter unge mennesker rundt, der skal kunne være sikre på, at vognen er i orden. Det er dermed helt uacceptabelt, at man ikke som minimum får gennemgået sin vogn, inden man sender den på gaden med ladet fuld af unge mennesker, når der i princippet er et helt år til at få den kontrolleret, siger Thomas Tarpgaard.

Slår hårdere ned næste år De mange overtrædelser betyder, at politiet fremover muligvis vil slå hårdere ned på også mindre forseelser.

- I nogle tilfælde er der små forseelser på tungvogne - for eksempel defekt nummerpladelys - som politiet kan finde på at give påtaler på i stedet for bøder. Den slags vil Tungvognscenter Øst være mere tilbøjelige til at slå ned på næste år ved studenterkørsel, så vognmænd og chauffører forstår vigtigheden af at tjekke op på fejl og mangler på eksamenskøretøjerne. På den måde får vi forhåbentlig nedbragt overtrædelsesprocenten ved de næste års kontroller, siger Thomas Tarpgaard, der fortsætter:

Et bræt knækkede, hvilket betød, at tre personer røg ud af vognen i Holte. To af dem slog hovedet, mens den tredje landede på fødderne. De to, der slog hovedet, slap ifølge politiet med knubs. Privatfoto

- Med de mange fejl og mangler som politiet kunne konstatere i år, giver det bestemt ikke anledning til, at vi vil gøre mindre ud af kontrollen næste år. Vi vil stadig som de foregående år foretage en målrettet kontrol rettet mod køretøjer, der kører eksamenskørsel, og idet corona-

situationen forhåbentlig tillader det næste år, vil vi også indkalde vognmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm til et forebyggende møde, hvor vi fra politiets side vil tage fat på de problemstillinger, der kan opstå ved eksamenskørsel.

Informationsmøde i 2022 På det forebyggende møde vil der fortrinsvis blive talt om sikkerhed og kritiske fejl, men politiet vil også stå til rådighed for spørgsmål fra vognmændene.

- Dette har vi gjort før, men både i 2020 og 2021 blev det aflyst grundet corona. Politiets opgave er at håndhæve loven, og det vil vi fortsat gøre på vejene, når det er årstid for eksamenskørsel. Tungvognscenter Øst vil igen i foråret 2022 invitere til informationsmøde vedrørende eksamenskørsel, siger Thomas Tarpgaard, der oplyser, at ingen af de standsede køretøjer i Rudersdal havde fejl eller mangler.

Sn.dk har kontaktet Transportministeriet for en kommentar til sikkerheden på køretøjer brugt til eksamenskørsel fra transportminister Benny Engelbrecht (S), men han er på ferie.