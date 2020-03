Artiklen: Politiet efterlyser hvid Ford Transit - Se hvorfor her...

En hvid Ford Transit varebil er i politiets søgelys. Bilen blevet set i forbindelse med et indbrud i en landejendom lørdag klokken 18.20 på Ravnsnæsvej i Birkerød. Her blev en have-/terrassedør opbrudt, men der er formentligt ikke blevet stjålet noget. Til gengæld er en mand på 25-30 år blev set på adressen. Han beskrives som 180-185 cm høj, almindelig bygning, dansk af udseende, ingen accent - iført sort jakke, sort elefanthue og hospitalsmaske. Nordsjællands Politi hører meget gerne fra borgere, der måske kan have flere oplysninger til sagen på telefon: 1-1-4.