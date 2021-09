Ejerparret af en guldsmedeforretning i Nærum har efter et røveri den 16. august kritiseret Nordsjællands Politi, som de ikke mener tog hånd om dem som ofre. Nordsjællands Politi oplyser, at de ikke kan genkende det billede som ejerparret Finn og Grethe Mogensen tegner. Foto: Kenn Thomsen

Politiet efter røveri-ofres kritik: Vi kan ikke genkende billedet

Nordsjællands Politi kan ikke genkende den kritik, som Finn og Grethe Mogensen, der ejer Min Guldsmed i Nærum, er kommet med af politiets opførsel efter et røveri mod parrets guldsmedeforretning.

Rudersdal - 01. september 2021

Hos Nordsjællands Politi kan man ikke genkende Finn og Grethe Mogensens udlægning af politiets opførsel efter røveriet mod Min Guldsmed.

Ejerparret kritiserer politiet for ikke at tage hånd om dem som ofre og ikke at oplyse dem om muligheden for krisehjælp, ligesom parret også mener,at indsatslederen på stedet havde en »militaristisk« opførsel.

- Først og fremmest synes vi selvfølgelig, at det er rigtig ærgerligt, når borgere ikke føler, at de har fået en ordentlig behandling af politiet, siger Christian Kobbernagel, der er leder af vagtcentralen hos Nordsjællands Politi.

Han fortsætter: - Dernæst vil jeg sige, at jeg har talt med de politifolk, som var på stedet efter røveriet, og de kan ikke genkende det billede, som Finn og Grethe Mogensen tegner af vores arbejde og vores dispositioner i øvrigt på stedet.

Christian Kobbernagel kalder det en »alvorlig sag«, og han oplyser, at politiet generelt har »stor fokus« på ofrene for kriminalitet.

- I vores møde med borgerne laver vi en vurdering af hvad og hvem, vi står overfor i den givne situation. Der er vi som politi selvfølgelig altid opmærksomme på, at der kan være tale om, at ofrene har været udsat for en traumatiserende oplevelse, siger Christian Kobbernagel.

Taget kontakt til offer Grethe Mogensen foreslår her i avisen, at politiet, når de sender deres teknikere ud, også kunne sende en psykolog med, fordi der måske er ofre, der har behov for krisehjælp.

Behovet for akut krisehjælp vurderes konkret i forhold til den aktuelle sag og omfanget af sagen, forklarer Christian Kobbernagel, der videre oplyser, at han har taget kontakt til Grethe Mogensen for at tale med hende om hendes oplevelse af sagen.

- Jeg har efterfølgende talt med hende med henblik på, at rydde eventuelle misforståelser af vejen og skabe en fælles forståelse af, hvorfor der fra politiets side bliver gjort, som der bliver gjort, siger Christian Kobbernagel.

En alvorlig forbrydelse Christian Kobbernagel forklarer, at politiet - når de ankommer til eksempelvis et gerningssted for et røveri - har fokus på flere ting, blandt andet at sikre spor.

- Når vi ankommer til et gerningssted, skal der laves nogle dispositioner med det samme, for hvis ikke vi foretager dem hurtigt, risikerer vi at miste spor og efterforskningsmuligheder og dermed muligheder for at opklare sagen. Vi arbejder efter nogle faste procedurer, hvor en af dispositionerne er at sikre og afspærre gerningsstedet, så vores teknikere får mulighed for at udføre deres arbejde, siger Christian Kobbernagel.

I forhold til den konkrete sag med røveriet mod Min Guldsmed oplyser Christian Kobbernagel, at politiet efterforsker sagen.

- Vi ser på det som en alvorlig forbrydelse, fordi der er nogle ofre, som har været udsat for kriminalitet af personfarlig karakter, siger Christian Kobbernagel.