Vicepolitiinspektør Per Thuesen, der er leder af Center for Operativ Styring i Nordsjællands Politi, er meget klar i sin undskyldning på politiets vegne.

Politiet beklager: Der er begået fejl

Henrik Rauhs sag om stenkast har politiet ikke håndteret korrekt. Hvis andre oplever stenkast fra broer på motorvejen, skal de straks ringe 112, lyder rådet samtidig fra Nordsjællands Politi.

Rudersdal - 17. december 2020 kl. 05:39 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

- Jeg vil gerne beklage overfor Henrik Rauh. Ud fra den viden, som jeg har om sagen, anerkender jeg fuldt ud, at han har haft en dårlig oplevelse. Jeg må her erkende, at vi har begået fejl. Det er ikke godt nok, så det følger vi op på internt i Nordsjællands Politi.

Vicepolitiinspektør Per Thuesen, der er leder af Center for Operativ Styring i Nordsjællands Politi, er meget klar i sin undskyldning på politiets vegne:

- I vores interne retningslinjer står der, at stenkast fra broer på motorveje skal tages MEGET alvorligt. Derfor er det uheldigt, at Henrik Rauh på vores Station Syd i Gentofte bliver henvist til at ringe 1-1-4. På politistationen skulle der straks have været taget kontakt til vores vagtcentral, så vi kunne have sendt patruljer ud. Procedurerne vil blive genopfrisket, så vi undgår, at borgerne får en dårlig oplevelse, siger Per Thuesen.

Har lyttet til optagelser Vicepolitiinspektøren har været inde og lytte til Henrik Rauhs opkald til 1-1-4, hvor Nærum-borgeren første talte med politiets servicecenter og herefter vagtcentralen.

- Jeg er ærgerlig over, at Henrik Rauh har fået det indtryk, at vi ikke tager ham alvorligt. Det gør vi. Han har nu modtaget en standardkvittering, som alle får efter en anmeldelse. Jeg kan sige, at sagen allerede er sendt til efterforskning, og jeg forventer, at Henrik Rauh vil blive kontaktet inden for få dage. Når sagen nu er fremme her i pressen, vil jeg også gerne opfordre eventuelle vidner til at ringe til os på telefon 1-1-4. Stenkastet på Helsingørmotorvejen er sket den 8. december klokken 14.10 fra broen ved Ørnegårdsvej ved Jægersborg. Det er ved højlys dag, hvor der er megen trafik, så måske er der nogen, der har set eller bemærket noget, lyder efterlysningen fra Per Thuesen.

Opfordring til alle bilister I samme åndedrag kommer han med en opfordring til alle bilister:

- Hvis nogen skulle opleve et stenkast fra en bro på en motorvej, så er mit råd, at man straks kører ind til siden og ringer 1-1-2. Det er den direkte vej til, at politiet kan reagere hurtigst muligt, så vi kan få kontakt med anmelderen og søge efter gerningsmændene. Stenkast fra motorvejsbroer tager vi meget alvorligt. Det kan koste folk livet, og derfor tager vi også Henrik Rauhs anmeldelse meget alvorligt. Jeg vil derfor igen gerne beklage hans dårlige oplevelse, siger lederen af Center for Operativ Styring i Nordsjællands Politi.

