Politi tog snak med mor efter hærværk

Nogle drenge begik mandag aften ved 19-tiden hærværk mod en børnehave på Frejasvej i Birkerød, hvor de blandt andet knuste nogle ruder. Da en patrulje kom til stedet, stak to drenge af. Den ene, der er en 14-årig fra Birkerød, blev imidlertid truffet i nærheden og havde svært ved at redegøre for, hvad han lavede. Det virkede ikke som om, at patruljens alvorssnak gjorde noget større indtryk på drengen. Hans mor blev kontaktet og orienteret om hans gøren og laden, og hun blev endvidere opfordret til at tage en adfærdsregulerende samtale med sin søn.