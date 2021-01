Politi ser med stor alvor på overfald på butiksdetektiv

Nordsjællands Politi ser med stor alvor på det overfald, der onsdag aften klokken cirka 18.30 skete i Netto ved Teglporten i Birkerød. Politiet vil nu se forretningens overvågningsvideoer igennem, ligesom vidner til overfaldet efterlyses til at skabe klarhed over, hvem der begik overfaldet.

- Butiksdetektiven har forklaret, at han opdagede to unge mænd, der var i færd med at stjæle fra Netto. Butiksdetektiven tilbageholdt derfor drengene og bad dem om at aflevere varerne tilbage. I det samme kom yderligere tre unge mænd til undsætning, og butiksdetektiven blev både truet med en kniv og tildelt en række slag, fortæller Henriette Døssing, der er pressekonsulent i Nordsjællands Politi.