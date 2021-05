Politi mødte talstærkt frem efter anmeldelse om et muligt skyderi

Politiet mødte fredag aften talstærkt frem på Gøngehusvej i Vedbæk, efter de fik en anmeldelse om et muligt skyderi, skriver ekstrabladet.dk

Vagtchefen hos Nordsjælland politi, Camilla Priegel, har udtalt sig til mediet, at man er i gang med at undersøge et forhold, men hun tror ikke at der noget hold i anmeldelsen om skyderiet. Der er blevet tilbageholdt et par stykker på stedet, men ingen er blevet anholdt.

Patruljer fra København assisterede Nordsjællands politi i denne sag og ifølge vagtchefen har roen efterhånden indfundet sig igen.