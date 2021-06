Over en periode på tre år har Rudersdal Kommune opkrævet i alt cirka 5 millioner kroner for meget fra 860 plejehjemsbeboere. Penge som kommunen nu skal tilbagebetale. Foto: Thomas Olsen

Plejehjemsbeboere har betalt 5 millioner for meget til kommune

Rudersdal - 16. juni 2021 kl. 14:58 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

I en periode på over tre år har Rudersdal Kommune opkrævet for mange penge fra i alt 860 beboere på kommunens plejecentre. Derfor skal kommunen nu i gang med at tilbagebetale i omegnen af 5 millioner kroner til de berørte, oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Der er tale om i gennemsnit cirka 6000 kroner per borger, mens det højeste enkelte beløb er 11.000 kroner.

Det var forvaltningen, der selv opdagede fejlen, som bunder i, at man har opkrævet for mange penge for de såkaldte servicepakker, der omfatter borgernes egenbetaling for kost, rengøringsartikler, vinduespudsning, linnedservice og tøjvask.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, at der er konstateret fejl i vores opkrævninger til plejecenterbeboerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at beklage det. Jeg vil dog tillade mig navnlig at se på det positive og glæde mig over, at forvaltningen selv konstaterede fejlen, og at vi nu har mulighed for at gøre skaden god igen, siger Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K).

Rudersdal Kommunalbestyrelse forventes på sit sidste møde inden sommerferien at godkende, at kommunen tilbagebetaler de 5 millioner kroner.

De berørte borgere modtager i august information om baggrunden for tilbagebetalingen samt oplysning om, hvor meget de kan forvente at få tilbagebetalt. Udbetalingen sker til borgerens NemKonto i samme måned, og kommunen understreger, at taksterne for 2021 ifølge revisionsfirmaet BDO er retvisende.

I forbindelse med betalingsfejlen bad Rudersdal Kommune nemlig revisionsfirmaet om at foretage en »uvildig og grundig undersøgelse« af området, og det er altså denne undersøgelse, der ligger til grund for, at kommunen nu tilbagebetaler pengene.

Hvis den pågældende borger er afgået ved døden inden tilbagebetalingen, vil beløbet i stedet tilgå efterladte, der sidder i uskiftet bo. Er bobehandlingen afsluttet i skifteretten, vil der derimod ikke ske tilbagebetaling.

Ved opgørelsen af tilbagebetalingskravet er der anvendt en bagatelgrænse på 25 kroner per måned per borger for hver enkelt ydelse.

Tilbagebetalingen har ifølge Rudersdal Kommune ikke fremadrettet betydning for kommunens eller de enkelte plejecentres budgetter, fordi indtægtsbudgetterne i indeværende år er baseret på de korrekt opgjorte 2021 takster for egenbetaling.