Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal kiggede på livet i stuerne sammen med konstitueret leder på plejecenter Byageren Kathrine Grundahl, der fortalte om etnologen Sigrid Leilunds nytænkning af fællesstuerne. Foto: Rudersdal Kommune

Plejehjemmet set med friske øjne

Rudersdal - 05. februar 2020 kl. 06:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan fællesstuerne på et plejecenter være et sted, hvor den gode hverdag folder sig ud for alle beboere på tværs af behov og forskelligheder?

Det har Plejecenteret Byageren i Nærum sat sig for at undersøge, og har derfor givet etnolog Sigrid Leilund frie hænder til at undersøge hvilket liv, der udspiller sig i fællesstuerne, og hvordan stuerne kunne bruges anderledes. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Der bor i alt 72 ældre på Byageren fordelt i seks huse med 12 beboere, og i alle husene er der en fællesstue, som er indrettet med mindre »rum i rummet«. Der er køkkenet, spiseområdet i forlængelse af køkkenet med et stort langbord, der er et sofahjørne med tv og en udendørs terrasse.

Beboerne på Byageren har nogle meget forskellige behov og interesser. Det kan derfor være svært for nogle beboere at indgå i et fællesskab, fordi de er meget demente eller ikke kan tale længere.

De er afhængige af, at personalet hjælper dem ind i fællesstuerne, og at de bidrager til aktivitet. Andre har lyst til at deltage i fællesskabet, men kommer ud for, at det kan være en udfordring at navigere i de andres liv og fællesskabet, hvis ens egne ressourcer også er faldende.

Det kan eksempelvis være, hvis beboerne har besøg, og de snakker om private familieanliggender, og en anden beboer så prøver at være med i samtalen. For de fleste beboere skal der bare være noget liv - et leben - for at de føler, at de er en del af fællesskabet.

Derfor bruges pladsen ved spisebordet eller lænestolen ved siden af akvariet i høj grad som en »fortovscafé«. Ligesom man på en fortovscafé kan se livet på gaden, bilerne, der kører forbi, menneskerne, der snakker, har beboerne overblikket over fællesstuens aktiviteter og liv, når de sidder der.

Nogle gange sætter beboerne og medarbejdere sig og ser en film i fællesskab, hvor der også er plads til lidt snak om filmen, hvis beboerne har brug for det.

Sigrid Leilund har her fået øje på det, hun i sin undersøgelse kalder den stille aktivitet. Det er aktiviteter, der ikke er så synlige for de pårørende, der måske også efterspørger mere aktive ting som busture eller andet.

Men en stille aktivitet som film eller billeder på iPad kræver også arbejde og skal ifølge etnologen værnes mere om. Kathrine Grundahl, der er konstitueret centerchef på Byageren, er enig.

- Det er rigtig godt at få mere fokus på de stille aktiviteter, for det er tit dem, der giver beboerne den gode hverdag ud fra de ressourcer, de hver især har. Det relationelle arbejde er en stor og vigtig del af hverdagen og medarbejderne er dagligt en kilde til samvær og trivsel for alle der bor her på Byagere, siger Kathrine Grundahl

Nogle sociale situationer kan ikke fungere af sig selv, men ved de stille aktiviteter kan personalet løfte den situation, blive en slags social kit eller smørelse. Det er aktiviteter, der er gode for de beboere, som ikke har kræfter til at være en del af situationen, men som nyder at være i nærværet af andre.

- For hvem elsker ikke at tage en lille lur, mens der er liv omkring dig, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen (K) og fortsætter:

- Det er en øjenåbner at have en udefra til at kigge på, hvad der sker hver dag i stuerne på plejecentret. Vi har fået gode input til at gentænke livet der, hvilke aktiviteter er meningsfulde og hvad efterspørger familien og vennerne egentlig? Allervigtigst er det at få skabt plads til, at de ældres individuelle livshistorier kan blive foldet ud. For man er jo ikke ens, man er bærer af helt unikke historier, også selvom ens kompetencer ikke mere er de samme.

Den etnologiske undersøgelse gav Social- og Sundhedsudvalget masser af stof til eftertanke til, hvad der skal til for, at stuerne på alle kommunens plejecentre kan være rammer for den gode hverdag og hvordan der kan skabes forandringer sammen med beboerne og deres familier.