Plejecentre er igen åbne for besøg

Besøgsrestriktionerne på næsten alle plejecentre i Rudersdal er nu blevet lempet. Det bliver igen lettere for beboerne at få besøg

Rudersdal - 01. marts 2021

Plejecentrene i Rudersdal har siden december sidste år været omfattet af besøgsrestriktioner, som blev indført for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19.

Nu har Styrelsen for Patientsikkerhed 23. februar lempet besøgsrestriktionerne i Rudersdal, bortset fra Bofællesskabet Æblehaven, hvor restriktionerne fortsat er gældende. Herudover er der fortsat besøgsforbud på Plejecenter Hegnsgården.

Årsagen til, at plejecentrene nu kan åbne mere for besøg, skyldes at 92 procent af beboerne på plejecentrene blev færdigvaccineret mod Covid-19 for over en uge siden. Dermed vurderer Styrelsen, at den fulde effekt af vaccinen er indtrådt. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen, glæder sig over lempelsen:

"Det er en meget glædelig nyhed, at det nu bliver lettere for beboerne at få besøg på plejecentrene. Besøgsrestriktionerne har uden tvivl været en udfordring for både de ældre og deres pårørende. Så selv om vi alle fortsat skal være påpasselige, er det godt at se, at vaccinationerne giver mulighed for flere besøg og dermed en bedre hverdag for beboerne", siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Også på Plejecenter Sjælsø bliver nyheden taget godt imod,

"Så snart vi fik nyheden, fortalte vi det videre til beboerne, og det var virkelig dejligt at se, hvordan de tog imod nyheden med stor glæde og lys i øjnene. Det betyder rigtig meget for en stor del af beboerne at kunne se mere til deres familie og bekendte, så det er bestemt en god nyhed for os," fortæller centerchef på Plejecenter Sjælsø Charlotte Buchwald.

De seneste tal viser, at smitten hos beboerne på plejecentrene i Rudersdal er bragt ned til et nul, og at der i øjeblikket ikke er beboere, som er smittede med Covid-19. Men på trods af lempelsen skal plejecentrene blive ved med at være påpasselige og begrænse smitterisikoen.