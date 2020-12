Plejecenter så levende teater med livestream

Hvad gør et plejecenter med et teaterstykke, når teateret ikke må komme på centret? Det fandt man en løsning på på Plejecenter Sjælsø med en livestreaming direkte fra teateret på Nørrebro.

Seks plejecentre takkede ja til at få besøg med musikforestillingen 'Tænker altid på dig'. Men corona-restriktioner betød, at forestillingerne blev skubbet til foråret.

Bortset fra Plejecenter Sjælsø, som sagde ja tak til at livestreame direkte fra Teatergrad på Nørrebro og derfor kastede sig over at finde lokaler, højtalere og storskærme og invitere beboerne til en noget anderledes forestilling i de to lokaler.