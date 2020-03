Plejecenter ramt af corona: En beboer er afgået ved døden

Plejecenter Sjælsø er ramt af corona, og en beboer er død og efterfølgende testet positiv for virussen. Yderligere en beboer er testet positiv, mens øvrige beboere og personale er blevet testet i løbet af søndagen. Man har endnu ikke haft mulighed for at identificere smittekilden, oplyser Rudersdal Kommune Arkivfoto