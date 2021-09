Det er bl.a. bygningen, der huser Vedbæk Skov og Park, der var tiltænkt nedrivning for at give plads til det nye etagebyggeri. På næste foto kan man se visualisering af, hvordan byggeriet kunne have set ud. Foto: Signe Steffensen

Planer for Vedbæk Stationsvej nedstemt

Det blev et nej til ejeren af Vedbæk Stationsvej 12 og Olgasvej 4, der ønsker at rive de eksisterende bygninger ned og i stedet opføre boliger og en dagligvareforretning på grunden. Men projektet, der ville kræve en ændring af den eksisterende lokalplan blev nedstemt af byplanudvalget i Rudersdal Kommune den 18. august.

Projektet forudsatte, at der blev udarbejdet et kommuneplantillæg, som tillader en større bebyggelsesprocent på 135 mod lokalplanens 70. Det indebar også flere etager fra to med rejst tag til fire uden rejst tag og ud fra skitseforslaget en større bygningshøjde end de tilladte 12 m, og at Olgasvej 4 får status som bymidte.