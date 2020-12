Som grundejer er man forpligtet tli at at koble sig på de rør, som Novafos lægger i vejene for at adskille spildevand og regnvand. Foto: Rudersdal Kommune

Plan for separatkloakering på vej

Grundejerne i Holte-området bliver snart klogere på, hvad Rudersdal Kommunes planer om at separere regnvand og spildevand kommer til at betyde for dem

Rudersdal - 17. december 2020

For at undgå oversvømmelser, og at spildevand ender i Rudersdal Kommunes søer, skal kloakkerne separeres. Og skal de det, skal grundejerne lægge et ekstra rør til regnvand på deres grund. Sådan lyder planen for kloaksystemet i Holte, Dronninggård og Øverød, som er en del af Rudersdal Kommunes klimasikring for hele kommunen.

For resten af kommunen skal der også udarbejdes analyser og områdeplaner, og det er sandsynligt, at forskellige spildevandsstrategier vil blive bragt i spil på tværs af kommunen, skriver kommunen på dens hjemmeside.

Et skridt i retning mod at klarlægge, hvordan planen for Holte-området udføres i praksis, er administrationsgrundlaget, som er "rammen for de forpligtelser, man har som borger", forklarer formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), til Rudersdal Avis.

Kommunalbestyrelsen har det som punkt på dagens møde.

Udvalgsformanden fremhæver, at grundejerne har god tid til at efterleve de nye krav.

"Grundejerne har fem år til at lave deres del af arbejdet, og de vil blive informeret om, hvornår deres fem år starter. For nogle vil der gå flere år, før deres frist starter, for det er en kæmpe anlægsopgave, som kommer til at strække sig over 10-15 år," siger Court Møller.

Hjælp til pensionister Som grundejer er man ifølge administrationsgrundlaget forpligtet til at koble sig på de rør, som Novafos lægger i vejene. På den måde adskiller grundejerne regnvand og spildevand på egen grund, så spildevand fra toilet, bad og køkken ender i Novafos' spildevandsledning, og tag- og overfladevand ender i vandselskabets regnvandsledning.

Grundejerne skal hyre en autoriseret kloakmester til arbejdet, som skal færdigmeldes til Rudersdal Kommune. Arbejdet skal være udført inden for fem år. I e-boks vil grundejerne få besked om, fra hvornår femårsfristen gælder.

Kommunen vil dog give lån til pensionister til kloakudgifter, som sker efter reglerne om indefrysning af ejendomsskatter.

Kan give dispensation Grundejerne har i visse tilfælde mulighed for at få dispensation. I hvert tilfælde vil der blive foretaget en konkret vurdering.

Det kan for eksempel dreje sig om kælderskakter, hvor det er særligt vanskeligt at lede vandet til regnvandssystemet. Indvendige tagnedløb. Vand fra omfangsdræn, hvor der er spildevandsafløb i kælderen eller spildevandsfaldstammer igennem kælderen. I rækkehusbebyggelse, hvis det er særligt vanskeligt at lede regnvand til Novafos' regnvandssystem. Eller i situationer, hvor Novafos har vanskeligt ved at aflede regnvand separat.

"Uanset hvad skal man søge om dispensation," fastslår Court Møller.

Undgå forurenede søer Spildevandssystemet i Holte, Dronninggård og Øverød er udfordret, fordi kapaciteten er meget begrænset. Overløb med spildevand fra kloakkerne er den primære årsag til søer med dårlig vandkvalitet, ifølge Rudersdal Kommune.

"Vores kapacitet svarer til, hvad husejerne bruger. Så hvis det regner, ved vi, at der er overløb til søer og åer. Vi skriver snart 2021, og vi kan ikke være bekendt, at forureningen fortsætter. Med separering af regnvand og spildevand får vi et rent vandmiljø. Vi har lavet alle mulige planer og tiltag for søerne, men det, der virkelig batter noget, er, hvis vi stopper med at lave denne forurening," siger udvalgsformand Court Møller.

Den endelige vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen for Holte-området forventes at ske i juni 2021.