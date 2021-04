Se billedserie De første tre områder som skal separat-kloakeres. Grafik Rudersdal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Plan for separatkloakering nu i høring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plan for separatkloakering nu i høring

Holte-området står først til en fuld adskillelse af spildevand og regnvand - det man kalder separatkloakering.

Rudersdal - 10. april 2021 kl. 05:04 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Inden for en årrække skal regnvand adskilles fra spildevand i Holte-området - nu har kommunalbestyrelsen besluttet, at den formelle plan for arbejdet, et tillæg til spildevandsplanen, skal sendes i offentlig høring.

Kloaksystemet i hele Rudersdal Kommune er gammelt og nedslidt. Det skal renoveres og klimasikres - ikke mindst for at reducere antallet af overløb med urenset spildevand til søer, vandløb og hav.

Det vil på sigt forbedre vandmiljøet i søerne, og samtidig mindskes risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn.

Den overordnede strategi for det første område, Holte-området, blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i foråret 2020. Konkret skal der i Holte-området ske en fuld adskillelse af spildevand og regnvand - det man kalder separatkloakering.

Rudersdal Kommune har besluttet, at Holte-området skal prioriteres først, da området er udfordret af, at det nuværende spildevandssystem har en meget begrænset kapacitet. Målet er at forbedre miljøtilstanden i Søllerød Sø, Vejlesø og Furesøen og undgå oversvømmelser.

Klimatilpasning af kloakkerne skal forbedre miljøtilstanden i kommunen. Foto: Rudersdal Kommune

Høring til den 20. maj Nu har kommunalbestyrelsen besluttet at sende tillæg til kommunens spildevandsplan i offentlig høring i otte uger frem til og med torsdag den 20. maj 2021. Tillægget forventes endeligt vedtaget i juni.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu er rykket et afgørende skridt nærmere målet: at forbedre miljøtilstanden i vores mange søer og vandløb, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Det er vigtigt for projektets succes, at vi har borgerne og andre engagerede parter med os. Derfor håber jeg, at mange vil bidrage med deres kommentarer til det forslag, vi nu har lagt frem.

Det skal der ske Det er et stort projekt, som vil påvirke grundejere og det lokale erhvervsliv i Holte, Dronninggård og Øverød og resten af kommunen, når planerne for de næste områder inden længe ligger klar.

En beslutning om separatkloakering vil påvirke grundejere, borgere og erhverv i de berørte områder:

Kommunens vand- og spildevandsselskab, Novafos, har opgaven med at lægge rør til regnvand og renovere de gamle rør til spildevand. Det vil medføre et omfattende anlægsarbejde på veje og andre offentlige arealer.

Grundejerne har ansvaret for at etablere et ekstra rør til regnvand på egen grund ud til skel, så der er ét rør til regnvand og ét til spildevand. Den enkelte grundejer skal selv afholde denne udgift.

Når spildevandstillægget efter høringsfasen bliver endeligt besluttet, har alle berørte grundejere mindst fem år til at ændre deres kloaksystem på deres grund.

Her ses de 14 områder i Ruderdal, hvor kloaksystemet skal renoveres og klimasikres. Grafik Rudersdal Kommunes søer. Foto: Rudersdal Kommune

Overordnet tidsplan: For borgere omkring Holte Centrum eller i Rudegårds-området vil separatkloakering ske frem til 2030. Borgere i disse områder vil blive informeret direkte i e-Boks.

For øvrige borgere i Holte-området kører projektet frem til 2040.

For øvrige borgere i kommunen er der endnu ikke vedtaget de nødvendige planer. Planerne for resten af kommunen forventes at være klar i starten af 2022.

Læs mere om projektet på www.rudersdal.dk/klimatilpasning-af-kloakkerne