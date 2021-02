Se billedserie ?Jeg syntes sgu, at det var for dårligt, at jeg ikke kunne styre min egen økonomi. Og jeg har tænkt meget over, hvorfor jeg ikke troede, at jeg kunne finde ud af det, og hvorfor jeg troede, at det var for farligt for mig at beskæftige mig med investeringer,? siger Louise Fredbo-Nielsen, der bor i Søllerød med sin mand og parrets to børn. ?At flytte hertil er det bedste vi har gjort.?

Penge smuldrede mellem fingrene på Louise: Nu er hun vært i Luksusfælden

Benhårdt arbejde og et ønske om at blive økonomisk ansvarlig og 'voksen' fik Louise Fredbo-Nielsen til at interessere sig for sin økonomi og for investeringer. Hun er ny vært på den 26. sæson af Luksusfælden på TV3

06. februar 2021

Louise har selv været der. Rejser, tøj og masser af fest og ballade. Og med blodrøde tal på kontoen til følge, fordi pengene bare smuldrede mellem fingrene på hende.

"En aften for nogle år siden, hvor jeg stod i Kødbyen med endnu en sjov drink i hånden, gik det op for mig, hvor mange penge jeg brugte på fest og ballade. Og det var penge, som jeg faktisk ikke havde.

Jeg fik de vildeste moralske tømmermænd og ringede dagen efter til min mor. Hun er folkeskolelærer og har været eneforsørger til mig og min bror. Hun foreslog, at jeg kunne låne til at lukke hullet på min konto, og så lavede vi en afdragsordning, så vi fik styr på det" siger Louise Fredbo-Nielsen, der er den nye vært i programmet Luksusfælden, hvis 26. sæson kører over skærmen på TV3 og Viaplay fra 9. februar.

"Jeg havde det så dårligt med at skulle spørge hende og tænkte, at nu måtte jeg se at blive voksen. Det var en lettelse at gå i nul og få hende betalt tilbage stille og roligt. Det blev for mig en aha-oplevelse, for jeg ville ikke derud igen," siger Louise, der er cand.merc. i International Business & Politics fra CBS og fra universiteter i både Paris og Beijing. Og dermed burde være en kvinde, der kunne styre sin egen økonomi.

Men sådan var det ikke. Og derfor kan hun levende identificere sig med de mennesker, hun og holdet hjælper i Luksusfælden.

"Deltagerne har på tidspunkter i deres liv truffet nogle dårlige beslutninger, som de ikke kan komme ud af. Mange tager fx quicklån for at betale lån af med. Mange har fået sat sig økonomisk i et hul, som de ikke kan komme op af," siger hun.

Stor genkendelighed I programmet får deltagerne hjælp til at overskue deres økonomi og får lagt en plan for, hvordan de kommer videre med deres liv.

"Vi har fire dage med familien, men forud går der vanvittigt meget arbejde, hvor produktionen taler med deltagerne, og hvor deres økonomi bliver gennemgået, og hvor man kontakter kreditorerne. På den måde sparer de, der medvirker, virkelig mange penge samtidig med, at de bliver hjulpet videre i deres liv," siger hun.

Louise mener, at programmerne er så populære, fordi mange mennesker kan genkende sig selv i problematikkerne.

"Jeg var jo selv både uansvarlig i forhold til min egen økonomi og helt uvidende om, hvordan jeg forvaltede mine penge. Jeg har på en måde altid været bange for penge og følt, at jeg ikke fortjente dem," siger Louise, der er opvokset i Himmerland i en familie, hvor penge ikke rigtig var noget, man talte om over middagsbordet.

Da hun mødte sin kæreste, Christopher, med hvem hun nu har to børn, fik hun for alvor øjnene op for, at andre mennesker tager deres privatøkonomi anderledes alvorligt.

"Han havde på mange måder bedre styr på penge og et naturligt forhold til det. For ham var det at beskæftige sig med penge noget positivt. For mig var det negativt," siger hun.

Men som den målrettede person hun er, gik hun all in på at blive bedre til at styre - og forvalte - sin egen økonomi.

"Jeg gav mig selv et halvt år til at lære alt, hvad jeg kunne om penge. Få styr på budgetter, hverdagsøkonomi, pension, få mine penge til at vokse, investere. Mit udgangspunkt var, at jeg ikke anede, hvor eller hvordan man købte en aktie, og dårligt nok åbnede min netbank," siger hun.

Hver morgen stod hun tidligt op for gå lange ture i Københavns gader, mens hun lyttede til Millionærklubben på podcast.

"Det var hele lingoet omkring penge. Jeg forstod ikke deres sprog og begreber og måtte google mig til ordene for at lære at forstå den verden," siger hun.

Fakta Kort om Louise Fredbo-Nielsen



36 år, født og opvokset i Himmerland

Bor i Søllerød med mand og parrets to børn

Cand.merc. i International Business & Politics

2010 vandt hun Forskning- og Innovationsministeriets pris for sit bud på fremtidens innovation i Danmark

Investerede vindersummen - 150.000 kr. - samt en mindre arv fra sin fra i at starte en lille virksomhed, der hjælper danske kunsthåndværkere og designere med at komme ud i verden

Fremtidsforsker, selvstændig

Forfatter til bogen 'Sæt Kursen'

Har være med til at starte Kvindeøkonomi - en non-profit interesseorganisation, der har til formål at sætte økonomi på ligestillingsdagsordenen og fremme den enkelte kvindes viden om, hvordan hun tager styringen i sin privatøkonomi En kvindesag Louise tror ikke, at det udelukkende er kvinder, der har problemer med at styre og interessere sig for deres økonomi. At forhandle løn og købe aktier, investere i pension og dyrke formuepleje.

Men hun mener, at der er en overvægt af kvinder, der har et anstrengt forhold til økonomi. Og både deres egen og generelt.

"Jeg har i mange år haft et mindreværd i forhold til investering og haft en følelse af, at du skulle have en kandidatgrad i finansiering eller i hvert fald arbejde i en bank, hvis du skulle investere. Jeg har talt med rigtig mange kvinder i alle aldersgrupper, og rigtig mange af dem har det på samme måde.

Jeg har også talt med psykologer om, hvordan det kan være, og de fortæller, at mange piger er dygtigere end drenge til matematik i de små klasser, men at det vender senere i skoletiden. Det er der mange forskellige årsager til, men jeg tror, at en del af forklaringen ligger i vores opdragelse, men også i mediernes og f.eks. bankernes italesættelse af økonomi og manglende repræsentation af kvinder," siger Louise, der både har en dreng og en pige og vil gøre alt for, at de begge får et naturligt forhold til økonomi.

Louise blev så grebet af emnet, at hun skrev bogen "Sæt Kursen - Lær at investere på 8 uger", der udkom i 2018.

"Jeg måtte skrive den bog. Om ikke for min egen skyld så for mine veninder og andre der fejlagtigt ikke tror, at de er gode nok, kloge nok, dygtige nok til matematik til at forstå det.

Samfundet går glip af meget ved, at der er så stor en del af samfundet, der ikke tager teten på deres egen økonomi og bare lader pengene stå passivt i banken," siger hun.

En ny sæson af Luksusfælden er klar, og tirsdag 9. februar, kan du også blive klogere på økonomi - både din egen og andres - når Louise Fredbo-Nielsen og holdet bag Luksusfælden hjælper familier, der har mistet overblikket over deres økonomi, hjælpes ud af det dybe gældshul, de er havnet i.