Patrick vandrer mod ensomhed, og han inviterer dig med på turen

Den nationale March mod Ensomhed lægger snart vejen forbi Rudersdal, hvorfra Patrick Cakirli håber at få selskab på sin vandretur mod København.

Måske har du allerede hørt om Patrick Cakirli, der de sidste par år har vandret Danmark tyndt i kampen mod ensomhed.

Konceptet består i, at han vandrer gennem hele Danmark, men ikke må vandre alene, derfor inviteter han lokale rundt i landet til at gå med ham for at sætte fokus på fællesskab og social ansvarlighed.

Hans rute strækker hele vejen gennem Danmarkskortet. I år skal Patrick Cakirkli tilbagelægge 1.600 kilometer fra Nexø til Esbjerg.

Den 18. august går han fra Rudesdal, hvor han skal vandre 17,9 kilometer fra Rudersdal Rådhus til Københavns Rådhus, men han har brug for hjælp for at komme i mål, da han skal han stå stille, hvis han er uden følgeskab.

Dagen før turen til København bydes Patrick varmt velkommen med med en tale fra borgmester Jens Ive ved rådhuset i Holte efterfulgt af fællesspisning og sang på Kulturcenter Mariehøj, som det er gratis at deltage i, såfremt man tilmelder sig.

Det er den 17. august klokken 17.30 og billetter kan reserveres på oplevrudersdal.dk.

Turbulent opvækst En turbulent barndom, hvor Patrick Cakirli boede på skiftende opholdssteder og i plejefamilie, satte sine spor i den unge mand, der selv haft ensomhed tæt inde på livet.

Det kammede over i december 2016, da hansensomhedsfølelse blev så voldsom, at han besluttede sig for at række ud efter hjælp på de sociale medier. Patrick var lige blevet udskrevet fra psykiatrisk behandling med kroppen fuld af piller, da ha slog opslag op om, at han dagen efter ville sidde på trapperne foran Københavns Rådhus i håbet om, at nogen ville komme og tage sig af ham.

17 personer mødte op, hvilket forandrede hans liv og plantede inspirationen til March mod Ensomhed.

I år starter Patricks Calkirlis tur i Nexø den 16. august og slutter den 10. oktober i Esbjerg. Turen strækker sig over 1.600 kilometer. Privatfoto

Støtter velgørenhed Patrick vandrer år efter år fra uge 33 til og med uge 40, for skabe nationalt fokus på ensomhed som en sundheds- og samfundsudfordring, såvel som for at bidrage til indsamle penge til den frivillige sociale forening March mod Ensomheds Landsindsamling, som i år støtter Ventilen Danmark - der er en nonprofitorganisation, som forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge.

Flere end 380.000 voksne og over 20.000 børn i Danmark føler sig svært ensomme, og Sundhedsstyrelsen opgør, at ensomhed koster samfundet over otte milliarder kroner årligt.

- Jeg håber, at jeg gennem min vandring kan være med til at aftabuisere følelsen af ensomhed samt inspirere ensomhedsramte borgere til at række ud efter hjælp. Hvis jeg kunne gøre det, så kan alle, fortæller Patrick Cakirli.

Sådan deltager du Alle, der har lyst kan vandre med Patrick Cakirli mod Københavns Rådhus. Man kan gå med så kort eller langt, som man ønsker. Turen starter klokken den 18. august klokken 8.00 ved Rudersdal Rådhus, der ligger på øvrødvej 2 i Holte.