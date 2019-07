Se billedserie Det er ekstra vigtigt at passe godt på børn og unge i solen, fordi celledelingen i overhudens pigmentceller er størst, når hudens overflade vokser, siger Sri Sai Das fra Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal.

Pas på solen i ferien - og især på børnene

Rudersdal - 09. juli 2019

Fire ud ti børn og unge blev solskoldet sidste sommer. Derfor sætter Kræftens Bekæmpelse fokus på de mindste med kampagnen »Help a Small Dane«. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

Godt nok viser det danske vejr sig ikke fra sin flotteste side i disse dage, hvor himlens sluser til tider så vidåbne, men mange er på vej på ferie, og her bør man passe ekstra på, lyder den venlige opfordring fra Sri Sai Das, formand for Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal:

- Når man rejser sydpå til lande med et varmere klima end Danmark, er det ekstra vigtigt, at man husker at solbeskytte sig. Solens stråling bliver nemlig stærkere, jo tættere vi kommer på ækvator, påpeger han.

Hud- og modermærkekræft skyldes især udsættelse for uv-stråling fra den naturlige sol og solarier. Det anslås af WHO, at op til 90 procent af alle tilfælde af hud- og modermærkekræft direkte kan tilskrives uv-stråling og dermed kan forebygges.

- Når man får for store doser af solens skadelige uv-stråling, bliver huden rød. Jo flere forbrændinger og jo mere uv-stråling man udsættes for gennem livet, jo større er risikoen for at udvikle hud- og modermærkekræft. Derfor er solbeskyttelse vigtig. Følg de tre solråd: Skygge, Solhat og Solcreme, siger Sri Sai Das til Frederiksborg Amts Avis.

Under varmere himmelstrøg, skal man være opmærksom på, at man kan være kortere tid i solen, før man bliver solskoldet, og at solbeskyttelse er nødvendig i et længere tidsrum end i Danmark. Samtidig vil man typisk være mere udenfor - med mindre tøj på - når man holder ferie i varmen.

- Kampagnen anbefaler, at du følger de tre solrådene om skygge, solhat/tøj og solcreme, når uv-indekset er tre eller derover. Derfor er det de samme solråd, du skal følge, hvad enten du befinder dig på et loppemarked i den danske sommer eller på en mere solrig destination, understreger formanden for Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal.

- Det er ekstra vigtigt at passe godt på børn og unge i solen, fordi celledelingen i overhudens pigmentceller er størst tidligt i livet, når hudens overflade vokser. Uv-stråling har derfor lettere ved at påvirke cellernes arvemateriale. Jo tidligere børn udsættes for skadelige uv-doser fra solen, jo længere tid har skaderne også til at udvikle sig til modermærkekræft senere i livet, forklarer Sri Sai Das.

Også voksne bør omgås solen med omtanke og undgå solskoldninger, understreger han i samme åndedrag.

Gode råd til solferien

* Solbeskyttelse, når du tager sydpå, er typisk nødvendigt i flere timer end i Danmark.

* På »uv-indeks« appen kan man holde øje med på hvilket tidsrum uv-indekset er over tre.

* På en dansk sommerdag, kommer uv-indekset ikke over syv. Men hvis man eksempelvis er i Thailand, der er en populær feriedestination for danskere, kan uv-indekset nemt komme op på 11 eller 12. Det svarer til uv-strålingen i et solarium.

* Husk at solens stråling bliver reflekteret i overflader som vand og sand, og derfor bør man muligvis bruge dækkende tøj eller solcreme, selvom man sidder under en parasol.

* Solkampagnen anbefaler, at der bruges solcreme med faktor 30 eller højere.

* Også selvom man ikke bevidst opsøger solen. Sydens sol brænder lige så meget, når man er på udflugt, spiller tennis eller spiser frokost i solen, som når man er på stranden.