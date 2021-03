Se billedserie Cyklister og gående er begyndt at fravælge stien og i stedet over et bredere område benytte selve skrænten fra Fyrrebakken til Vaserne Her ses formanden for Miljø- og Teknikudvalget, den radikale Court Møller (tv) ved siden af Leif Møller-Hansen, der er formand for Fugleværns- fondens arbejdesgruppe for Vaserne . Til højre er det Arne Kølbæk-Pedersen, der også er med i arbejdsgruppen. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Pas på: Adgang til naturperle er direkte farlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på: Adgang til naturperle er direkte farlig

Fugleværnsfondens arbejdesgruppe for Vaserne ønsker en trappe ved Fyrrebakken ned til Vaserne. Udvalgsformand bakker op om idéen, men venter på projektforslag.

Rudersdal - 07. marts 2021 kl. 06:29 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Skrænten fra Fyrrebakken i Bistrup og ned til Vaserne er slidt af fodgængere og cyklister. Gennem årene har regnen samtidig eroderet den sti, som mange gående har brugt for at komme ned til det unikke område, der udgør Vaserne og som er et trækplaster for ornitologer og naturelskere fra nær og fjern.

Fugleværnsfondens arbejdesgruppe for Vaserne har derfor fået en idé. Det fortæller formanden for arbejdsgruppen Leif Møller-Hansen:

- Vasernes natur er enestående året rundt, og her lever blandt andet rigtig mange forholdsvis sjældne dyre- og plantearter. Rigtig mange gående, løbere og cyklister bruger skrænten fra Fyrrebakken som indgang eller udgang til Vaserne. Desværre har brugen gjort, at skrænten i dag fremstår meget lidt køn. Derudover er den efterhånden blevet direkte farlig for både ned- og opstigning.

Umuligt at gå op og ned Arne Kølbæk-Pedersen, der også sidder i arbejdsgruppen supplerer:

- Jeg har selv været tæt på at ryge på halen flere gange. Den oprindelige sti er med årene blevet til en dyb rende, og for ældre eller dårligt gående, er det efterhånden blevet tæt på umuligt at gå op og ned. Mange er derfor begyndt at fravælge stien og i stedet over et bredere område gå ned ad selve skrænten.

Frederiksborg Amts Avis har mødt Leif Møller-Hansen og Arne Kølbæk-Pedersen ved skrænten, hvor også formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R) er kommet.

- I arbejdsgruppen kunne vi godt tænke os, at der bliver lavet en trappe, der bliver udformet på en måde, så den nærmest »gror« ud af skrænten og på den måde kommer til at se naturlig ud. Det er en opgave, der kræver lidt ud over det sædvanlige, så måske kunne man kontakte arkitektskolen og få gjort nogle den interesseret i at sætte det op som en opgave for de studerende. Det kunne også være, at en arkitekt, der læser dette, måske har lyst til at tegne en trappe. Vedkommendes navn kunne så komme på et skilt ved trappen, foreslår Leif Møller-Hansen.

Stien fra Fyrrebakken ned til Vaserne er tydeligt eroderet og slidt, og den udvikler sig til en mindre bæk, når det regner. Foto: Lars Sandager Ramlow

Vil gerne se forslag Court Møller nikker stille:

- Jeg synes umiddelbart, at det er en idé, der giver rigtig meget mening. Skrænten fremstår nedtrådt, og det ser ikke godt ud i det ellers skønne område. Jeg kan også godt lide idéen om, at trappen måske »integreres« i skrænten, og elever fra arkitektskolen måske kan komme med nogle bud.

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget holder en kort pause.

- Jeg håber, at arbejdsgruppen i Fugleværnsfonden går videre med idéen, så vi kan få nogle projektforslag, som vi politisk kan kigge på. Jeg kan jo ikke love noget her og nu, men jeg synes, idéen er god, fastslår Court Møller.

Det er Aage V. Jensens Fond, der har overdraget Vaserne til Fugleværnsfonden, der sammen med Rudersdal Kommune står for naturplejen samt vedligeholdelsen af det fine og historiske sti-system i hele området. Selve jordområdet og skrænten er ejet af Rudersdal Kommune.

- Det koster jo nogle penge at bygge en trappe. Derfor håber vi, at kommunen kommer ind over projektet. Måske er der også nogle penge at hente i Aage V. Jensens Fond, og det kan også være, at der kan rejses nogle penge via »crowd-funding«, så interesserede borgere kan få økonomien til at hænge sammen. Foreløbigt vil vi nu tage fat i Arkitektskolen, men er der læsere, der har gode idéer til enten trappen eller økonomien, så skriv gerne til min mail »leif.moellerh@live.dk«, lyder det fra arbejdsgruppens formand.

FAKTA - Værd at vide Vaserne er et ca. 86 hektar våd-, mose- og engområde ved Furesøens nordlige bred ved bugten Storekalv mellem Farum og Holte og sydøst for Bistrup. I området er talrige tørvegrave fra 2. verdenskrig samt ellesumpe og enge. Sumpene har bevaret et urskovsagtigt præg med høje rodnet fra træerne ude i vandet, og mange væltede stammer. Området er hjemsted for et rigt fugleliv, og omkring 150 forskellige arter er iagttaget her. Ordet vase betyder en vej bygget af grene over et sumpet område. I 1999 blev administrationen af 14 hektar af dette naturskønne område overdraget til Fugleværnsfonden af Aage V. Jensens Fonde. Området har været fredet siden 1947.

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for »naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse«. Aage V. Jensens Fonde blev stiftet af tømrermester Aage V. Jensen, der var optaget af den frie natur og dens vilde dyr og fugle. Aage Villiam Jensen blev født den 17. november 1911 nær landsbyen Vokslev ved Nibe. Han døde den 10. maj 1986 i sit hjem i Schweiz og er begravet dér.

Fugleværnsfonden er en almennyttig, erhvervsdrivende naturfond etableret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i 1966, men har virket som selvstændig fond siden 2006. Fugleværnsfondens formål er at værne om Danmarks fugle, blandt andet ved at medvirke til at bevare eller skabe vigtige fugleområder, især for truede og sårbare arter, og at foranstalte naturformidling fra fondens naturreservater.

Naturplejen i Vaserne er et fællesprojekt mellem Rudersdal Kommune og Fugleværnsfondens arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen er frivillige - fortrinsvis medlemmer fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som vedligeholder og fremmer forholdene for områdets flora og fauna og for besøgende. Fugleværnsfondens afholder årligt flere fugleture i den periode, hvor sangfuglene er i gang.