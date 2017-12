Se billedserie Fra at være en dygtig mekaniker er 24-årige Andreas Brandt nu blevet selvstændig. Han er blevet partner i sin onkels autoværksted, Brandts Auto, på Højbovej i Birkerød. Foto: Lars Sandager Ramlow

Partner i en god forretning tæt på at blive smidt ud af skolen

Rudersdal - 02. december 2017
Af Lars Sandager Ramlow

Andreas Brandt er lige blevet 24 år, og han skriver selvstændig på sit visitkort. Det lå ellers ikke i kortene for otte år siden, hvor han var et mulehår fra at droppe ud af 9. klasse på Nytsted Efterskole. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Jeg var simpelthen så skoletræt, men mine forældre ringede til Erik Eugen Olsen, der tidligere var ungekonsulent i Birkerød og Rudersdal Kommune. Sammen tog vi op til studievejlederen på Teknisk Skole i Hillerød, og jeg husker tydeligt, at han sagde: »Ingen 9.klasse - ingen læreplads«. Så jeg måtte spise hele det sure æble og gøre skolen færdig. Det er jeg glad for i dag. Jeg fik læreplads hos Lund & Olsen - VW i Birkerød, hvor jeg også fortsatte, efter jeg var blevet udlært, fortæller Andreas Brandt til avisen.

Men en dag for lidt over et år siden fik han et tilbud.

- Min onkel, Flemming Brandt, havde lige solgt sin andel af Hofka Brandt på Kongevejen i Birkerød, og han spurgte, om jeg ville være partner i hans egen virksomhed, Brandts Auto på Højbovej i Birkerød. Det skulle jeg lige bruge nogle dage til at tænke over. Jeg var jo rigtig glad for at være hos Lund & Olsen, hvor stemningen og sammenholdet var supergodt. Men det blev alligevel hurtigt klart for mig, at jeg ville være godt dum, hvis jeg ikke takkede ja til tilbuddet, og min familie bakkede mig også op. Samtidig sagde Lund & Olsen, at jeg altid kunne komme tilbage, hvis det ikke gik. Det var jo fantastisk.

Ved siden af sidder Erik Eugen Olsen, der ikke lægger skjul på, at han er farligt stolt på Andreas' vegne:

- Tænk en gang. Knægten her var så uhyggeligt tæt på at kvitte skolen eller blive smidt ud. Men han holdt ved, og i dag er han selvstændig og er med til at drive en god forretning. Det er da et eventyr. Jeg synes, det er en god historie, som andre unge kan tage til sig. Det er den slags historier, vi har brug for. Andreas er en mønsterbryder. Han gav ikke bare op, og nu er han selvstændig og én, andre kan se op til. Hvor sejt er det lige, lyder det fra Erik Eugen Olsen, der i øvrigt lige er blevet valgt ind i Rudersdal Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet.

