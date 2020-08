Partier enige om budget: Skattestigning er på vej

22 ud af 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Rudersdal er blevet enige om en budgetaftale 2021-2024. En aftale, som betyder en skattestigning for Rudersdals borgere på cirka 0,28 procentpoint.

Rudersdal - 19. august 2020 kl. 05:19 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer næppe som det store chok, at en budgetaftale for 2021-2024 også betyder en skattestigning for Rudersdals borgere.

I hvert fald har borgmester Jens Ive (V) for længst meldt ud, at han gerne så en skattestigning, hvilket andre partier også har tilsluttet sig.

Skatten stiger ifølge en pressemeddelelse fra kommunen med cirka 0,28 procentpoint, hvilket betyder, at kommunen skaber et provenu på 50 millioner kroner om året i budgetperioden.

Budgetaftalen er ifølge pressemeddelelsen indgået mellem 22 ud af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Lokallisten og Radikale Venstre. Enhedslistens Jacob Jensen står uden for aftalen.

Ifølge den kommunale pressemeddelelse er der enighed mellem aftalens parter om at investere massivt i kommunens børn og unge samt idrætten.

Derfor afsættes der i alt 350 millioner kroner over de kommende fire år, så det er muligt at investere i en nyudvikling og renovering af rammerne for børn og unge i Rudersdal Kommune.

Skattestigningen vil over de kommende fire år indbringe samlet 200 millioner kroner, som sammen med allerede afsatte midler på 150 millioner kroner vil blive anvendt direkte til formålene; børn, unge og idræt.

Budgetprocessen bliver i år gennemført i to etaper, da forøgelsen af skatten godkendes i Social- og Indenrigsministeriet, og ansøgningen herom skal indsendes til ministeriet inden den 20. august.

Aftalens parter er derfor enige om at søge om skattereguleringsmuligheden nu og afvente svaret fra ministeriet, inden budgetforhandlingerne bliver afsluttet.

- Budgetprocessen i år bliver noget anderledes, fordi vi er nødt til at have sikkerhed for, at det vil være muligt at hæve skatten med de ønskede 50 millioner kroner. Når vi kender ministeriets svar, går vi i gang med den anden del af processen, siger Jens Ive ifølge den kommunale pressemeddelelse.