Det Konservative Folkeparti i Rudersdal anmodede tidligere på måneden Social- og Indenrigsministeriet om aktindsigt i regeringens udspil til en udligningsreform. Den anmodning er nu blevet afvist af ministeriet, oplyser kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt (K). Pressefoto Foto: Søren Svendsen

Parti kan ikke få indblik i regeringens planer

Rudersdal - 25. februar 2020 kl. 19:16 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kritikken er haglet ned over regeringens udspil til en udligningsreform, som blev præsenteret den 30. januar, og et af kritikpunkterne har været, at regeringen ikke har fremlagt alt materialet til reformen.

Derfor søgte flere partiers byrådsgrupper - heriblandt Det Konservative Folkeparti i Rudersdal - aktindsigt i udspillet hos Social- og Indenrigsministeriet.

Den aktindsigt har partiet nu modtaget et afslag på.

Afslaget begrundes blandt andet med, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om lovgivning, før lovforslag er fremsat for Folketinget - hvilket udspillet til udligningsreformen ikke er.

- Vi kan desværre ikke gøre så meget udover at bede om at få materialet, når lovforslaget på et tidspunkt bliver fremsat i Folketinget, siger kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt (K).

Og det har partiet ifølge Christoffer Buster Reinhardt tænkt sig at gøre.

- Det er jo interessant at se, hvad der er blevet holdt skjult for os i den her periode, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke gøre andet end at konstatere, at (social- og indenrigsminister, red.) Astrid Krags (S) egne embedsmænd sort på hvidt har skrevet til os, at der findes mere materiale, end det, der er offentliggjort. Så kan vi da forhåbentlig komme ud over den debat med, om de har fremlagt alt materialet, som de forsøger at give indtryk af, lyder det fra Christoffer Buster Reinhardt.

Christoffer Buster Reinhardt kritiserer regeringen for ikke at fremlægge alt baggrundsmaterialet, og han kalder fremgangsmåden for »hemmelighedskræmmeri«.

- Det giver regeringen mulighed for at vælge, hvilken »framing« de vil give sagerne. Det giver ingen mening, at man ikke vil vise dem, man vil tage pengene fra, hvorfor de skal betale, og hvordan man er kommet frem til, at de lige præcis skal betale det beløb, de skal betale. Det har ikke noget at gøre med den danske tradition for åbenhed og gennemsigtighed, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Christoffer Buster Reinhardt mener, at hele forløbet fra præsentationen af udspillet og indtil nu, har været under al kritik.

- Havde det ikke været, fordi det kommer til at koste Rudersdals borgere så mange penge, så kunne man sidde og grine af det, for det er jo en farce. Jeg synes faktisk, at det er en tragedie, at vi kommer til at betale mere, og vi kan egentlig bare læne os tilbage og vente på at se, hvor stor regningen bliver. Det eneste vi ved, er, at den bliver stor, siger Christoffer Buster Reinhardt, der understreger, at han går ind for udligningsordningen.

- Selvfølgelig skal der være en udligningsordning i Danmark, men den er gået fuldstændig over gevind. Jeg synes, at man burde lave nogle helt objektive kriterier, før man kommer med hatten i hånden og beder andre om at betale, siger Christoffer Buster Reinhardt og nævner tre kriterier:

- Hvis ikke man som kommune tager fuld dækningsafgift fra virksomhederne, kan man ikke modtage udligning. Man bør heller ikke kunne modtage udligning, hvis ikke man tager den fulde grundskyld fra borgerne, og hvis ikke man som kommune har et skatteniveau, der som minimum ligger på landsgennemsnittet.