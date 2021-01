For Elisabeth Ildal, der i 2013 fik konstateret Parkinson, krævede det i løbet af 2020 en hård kamp at blive en rollator kvit og komme til et gå igen. En kamp hun vandt gennem en stålfast vilje og et positivt mindset. Foto: Allan Nørregaard

Parkinson-ramt måtte igennem stålfast kamp for at komme til at gå igen

For Parkinson-ramte Elisabeth Ildal krævede det en stålfast kamp at komme på benene igen, efter at meget lavt blodtryk sendte hende i gulvet og på hospitalet.

Rudersdal - 30. januar 2021 kl. 18:24 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

»Hjælp«.

Det er det eneste, der står i den SMS, som Elisabeth Ildal onsdag den 6. maj 2020 sender til sin datter. Hun er lige vågnet på køkkengulvet i sit hjem, efter at have været besvimet. Hun kravler ind i sin seng og får sendt beskeden til sin datter, der med det samme ringer hende op.

Elisabeth Ildal tager telefonen men kan ikke sige andet end usammenhængende lyde; »blip, bip, bop, bip«. Da hun forsøger at rejse sig fra sengen, mister hun atter bevidstheden.

Da hun igen kommer til sig selv, kravler hun endnu engang op i sin seng, hvor hendes mand og datter senere finder hende.

- Min datter tror, at jeg er død, siger Elisabeth Ildal om det syn, der møder de to familiemedlemmer.

Død er Elisabeth Ildal nu ikke, omend hun også selv føler sådan, da hun efterfølgende bliver kørt i ambulance med fuld udrykning mod Rigshospitalet.

Ambulancefolkene tror, at Elisabeth Ildal har en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen.

- Det allerførste jeg tænker på i den ambulance, er min familie. Siden jeg fik min Parkinson-diagnose i 2013, har min familie været stort set det eneste, jeg tænker på. Så i den ambulance tænker jeg bare: »Jeg skal ikke herfra nu; det er ikke min tur endnu. Det har jeg slet ikke tid til«, siger Elisabeth Ildal.

Og det viser sig da også, at det endnu ikke var Elisabeth Ildals »tur«, for hun har hverken en hjerneblødning eller en blodprop. Til gengæld er hun ramt af meget lavt - »eksorbitant lavt«, som hun selv formulerer det - blodtryk. Ifølge Elisabeth Ildal er det både en direkte konsekvens af Parkinson men også af noget af den medicin, Levodopa, som hun tager imod sygdommen.

- Jeg har aldrig nogensinde haft det så dårligt før, siger Elisabeth Ildal.

To dage efter episoden bliver Elisabeth Ildal udskrevet fra hospitalet. Hun er på det tidspunkt i forvejen gangbesværet, og siden marts har hun været nødsaget til at bruge en rollator. Et par måneder efter at være blevet udskrevet fra hospitalet indser hun, at hvis ikke hun ønsker rollatoren som fast følgesvend resten af livet, så skal der gøres noget drastisk. Nu.

- Jeg gik med en rollator fra marts til starten af juli, og så sagde jeg til mig selv: »Nu pakker du den rollator sammen, for ellers kommer du aldrig til at gå ordentligt igen«. Og så satte jeg mig ind i min bil og kørte til vores sommerhus på Bornholm med min el-cykel og lod rollatoren stå hjemme. Og på otte uger på Bornholm trænede jeg mig selv op til at kunne gå igen, siger Elisabeth Ildal.

En smertefuld - men i Elisabeth Ildals optik fuldstændig nødvendig - proces.

- Jeg vidste, at det ville komme til at gøre ondt. Og det gjorde ondt. Jeg stod op hver morgen, og jeg havde ingen rollator og ingen, der kunne hjælpe mig. Så jeg måtte presse min krop til at komme i gang, forklarer hun og rejser sig fra sin stol for at illustrere.

Hun laver, hvad der for den uindviede kunne ligne gymnastik med kaptajn Jespersen; »arme bøj og arme stræk«. Hun bevæger arme og sidenhen ben i store cirkler foran sig, klapper skiftevis i hænderne og sig selv på lårene.

Elisabeth Ildal forklarer, hvordan hun som Parkinson-ramt har brug for hver morgen at få gang i sin krop.

- Så hører jeg musik og synger og danser og forestiller mig, at jeg er en dirigent. Eller Beyoncé.

Elisabeth Ildal lukker øjnene og svajer fra side til side, mens hun rytmisk begynder at rokke med hovedet til en sang, som kun hun kan høre.

- Normalt hører jeg selvfølgelig musik, forsikrer hun, inden hun tilføjer:

- Det handler simpelthen om at få aktiveret musklerne og om at få gang i kroppen.

Og hun bruger den - kroppen - som hun står der på sit køkkengulv, mens hun ved egen hjælp danser til melodien i sit hoved, mens rollatoren samler støv i det tilstødende bryggers.