Hos pædagogernes fagforening, BUPL Nordsjælland, siger faglig sekretær, at Rudersdal Kommune har fået ry for at give lav løn til pædagoger, og at der derfor er eksempler på pædagoger og ledere, som er sprunget fra i ansættelsesforløbet.

Pædagogernes fagforening: Rudersdal har fået ry for lav løn

Hos pædagogernes fagforening, BUPL Nordsjælland, fortæller faglig sekretær Marlene Dalskov blandt andet, at Rudersdal Kommune har fået et ry for at give en lav løn til pædagogerne.

Rudersdal - 27. maj 2021 kl. 05:16 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

I forbindelse med debatten om pædagogers løn- og arbejdsvilkår har sn.dk stillet en række spørgsmål til faglig sekretær i BUPL Nordsjælland Marlene Dalskov. Spørgsmålene - og svarene - kommer her:

Hvor meget fylder lønnen for en pædagog, når der skal vælges job, og hvad betyder det for Rudersdals mulighed for at tiltrække pædagogisk arbejdskraft, at man som pædagog kan se frem til en gennemsnitlig væsentlig højere løn i Rudersdals nabokommuner?

Løn er en del af de samlede arbejdsvilkår, og derfor er det også nødvendigt at anskue Rudersdals rekrutteringsudfordringer som en grundlæggende udfordring med arbejdsvilkårene i kommunen. Jeg kunne forestille mig, at hvis kommunen kunne tilbyde attraktive arbejdsforhold på alle andre parametre, såsom forberedelsestid, mulighed for efter- og videreuddannelse, planlægning af eget arbejde og arbejdstid, tid til evaluering og faglig sparring og tilstrækkeligt med kolleger, pædagogfaglig ledelse tæt på med videre, så ville det være muligt at rekruttere til trods for et lønniveau, som måske lå en smule under de omkringliggende kommuner.

Derfor kan jeg kun opfordre Rudersdal til at arbejde på alle de parametre, der spiller ind i pædagogernes arbejdsvilkår for at kunne tiltrække og rekruttere pædagoger, for ellers betyder lønnen naturligvis meget mere. Og dette særligt når pædagogerne ikke skal andet end at tage S-toget en enkelt station længere.

Ry for lav løn Har Jens Ive en pointe i, at det er svært for Rudersdal at tiltrække pædagoger? Hvad kan kommunen gøre for at tiltrække pædagoger?

Jens Ive har bestemt en pointe i, at det er svært for Rudersdal at tiltrække pædagoger, også fordi der ikke er nok uddannede pædagoger på landsplan. Men der er potentiale også i Rudersdal. Vi ved, at der er udformet gode uddannelsesaftaler, men de skal ud og virke, så vi får lavet ansættelseskontrakter med merit- og uddannelsesaftaler med ikke-uddannet personale.

Rudersdal Kommune har desværre fået det ry, at lønnen er lav. Vi har eksempler på pædagoger og ledere, som er sprunget fra i ansættelsesforløbet grundet lønniveauet. Andre kommuner har forhåndsaftaler som automatisk sikrer dem en højere løn. Så lad os gå sammen ind i arbejdet omkring nogle attraktive forhåndsaftaler, som gør det muligt at fastholde og rekruttere pædagoger til Rudersdal.

Synes I, at Jens Ive lever op til sit ansvar, når han skyder minimumsnormeringer ned?

Rudersdal Kommune skal naturligvis, som alle andre kommuner, leve op til loven om minimumsnormeringer.

Pædagoguddannelsen er også kommunens ansvar Jens Ive har sagt, at pædagoguddannelsen er »for ringe og for uinteressant at søge«. Hvad tænker I om den kommentar? Kan/bør man gøre noget for at løfte pædagoguddannelsen, så den bliver mere attraktiv?

Det er Jens Ives holdning. Vi vil meget gerne invitere ham til at vende blikket indad og gå til denne oplevede udfordring på en anden vis. Kommunerne er ansvarlige for cirka en tredjedel af pædagoguddannelsen gennem de praktikforløb, som de studerende skal igennem ude i institutionerne. Her kunne Jens Ive fokusere på de studerendes vilkår og på at sikre veluddannede praktikvejledere, som er tilgængelige for de studerende.

Der er rig mulighed for at skabe gode rammer for udvikling og læring. Vi vil gerne foreslå Rudersdal Kommune, at de spørger de studerende, hvad de gerne vil have og har brug for. Spørg dem hvad en attraktiv praktikplads er for dem. Jens Ive kunne altså med fordel se praktikforløbene, som en rekrutteringsplatform. Og på samme vis kan man spørge de nyuddannede, hvad der kunne være attraktivt for dem.

Hvordan fastsættes en pædagogs løn?

En pædagogs løn udgøres altid af en grundløn, som er fastsat ved overenskomst efter anciennitet. Derudover afsættes der i alle kommuner en procentdel til lokal løndannelse. Her kan vi desværre i den seneste analyse BUPL Nordsjælland har foretaget konstatere, at Rudersdal ikke har udmøntet disse midler. I mange kommuner indgår man aftaler, som sikrer en løbende lønudvikling. Det vil sige, at pædagogerne automatisk stiger i løn i takt med anciennitetsstigningen. Derfor kan vi her opfordre Rudersdal Kommune til at tænke i dette samt overveje deres model for tillæg for både funktioner og kvalifikationer. På den vis vil lønniveauet i Rudersdal også kunne udvikle sig og nå op på niveau af de øvrige kommuner i Nordsjælland, der arbejder aktivt med deres løn, fastholdelse og rekruttering.