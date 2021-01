Se billedserie Helle Skov Henriksen satte sig til tasterne mellem jul og nytår og beskrev en presset hverdag i den institution, hun er ansat i. Screenshot fra facebookgruppen - "Os i Birkerød - hjælp hinanden."

Pædagog: Coronaen lægger hårdt pres på hverdagen i institutionerne

En lokal børnehavepædagogs beskrivelser af en hårdt coronapresset hverdag vækker bekymring blandt Rudersdals forældre. "De nye opgaver og organiseringen er uden tvivl en belastning. Det har vi politisk anerkendt," siger børne- og skoleudvalgsformand Daniel E. Hansen (V)

07. januar 2021

Mellem jul og nytår holdt statsministeren igen pressemøde på en alvorlig baggrund. Her blev det meste af landet sendt hjem, blot ikke pædagogerne i landets daginstitutioner, og det var en tung besked at få for Helle Skov Henriksen, der er pædagog i Børnehuset Bakkevej i Birkerød:

"Jeg kunne mærke: "Puha, skal jeg nu tilbage til det her igen? Det magter jeg næsten ikke," siger hun til Rudersdal Avis, samme dag som hun har forfattet et meget læst og kommenteret indlæg i facebookgruppen "Os i Birkerød - Hjælp hinanden."

Et indlæg, hvor hun beskriver en hårdt presset hverdag med coronarestriktioner og begrænsninger og en række dertilhørende ekstra arbejdsopgaver. En hverdag, hvor pædagogerne har svært ved at være ordentligt til stede for børnene.

"Jeg er så ramt og berørt af det, der sker i børnehavnerne. Blandt andet i den institution, jeg selv er ansat i. Der er kommet så mange coronarestriktioner, vi skal prøve at efterleve, og det har gjort, at vores hverdag generelt er blevet vendt på hovedet i forhold til, hvad man plejer at kunne, når der ikke er coronavirus," siger Helle Skov Henriksen, som gerne vil understrege, at hun arbejder et godt sted, og at det er de politisk besluttede vilkår, som børn og voksne skal være i, som ikke er i orden.

Hun mener, at coronaen har udstillet en ressourcemangel, som gør, at man nu er for få voksne til for mange børn og opgaver.

"Der, hvor vi er flest voksne er typisk i tidsrummet fra 9-13, og det er også der man kan lave noget hyggeligt og godt med børnene. Det er der, hvor man kan investere lidt. Alle andre tidspunkter er ydertider, hvor der er kolleger, som enten ikke er mødt ind eller er begyndt at gå hjem. Det vil sige, at antallet af voksne per barn falder drastisk, og vi har samtidig fået pålagt mange flere praktiske opgaver, vi skal tage os af, som vi ikke har skullet før," siger Helle Skov Henriksen.

Ikke tid til kerneopgaven Det drejer sig blandt andet om rengøring, at følge de små på toilettet langt fra opholdsrum, servering af eftermiddagsmad, aflevere børn til ventende forældre, give tørt tøj på, og så skal legetøjet vaskes efter brug. Og så videre.

De mange ekstra praktiske opgaver, koblet med en streng opdeling af børnegrupper og opholdsrum og en ustabil personalesituation med personale, som selv skal til coronatest, gør det meget svært for pædagogerne at løse deres kerneopgave.

"Man mister helt børneperspektivet. Det drukner. Der, hvor jeg skal kunne hjælpe med min viden og faglighed, er jo ikke at vaske legetøj. Det ville give meget bedre mening, hvis jeg kunne hjælpe med for eksempel konfliktløsning og hjælpe barnet videre i en leg og støtte det. Og det er jo det, der nærmest ikke er tid til længere. Det er frygteligt," siger hun og fortsætter:

"Jeg går med ondt i maven, for det kan ikke være godt for børn at være i. Når det bliver fortravlet, så kommer børn, der er gennemblødte af regn og siger: "Helle jeg fryser, jeg er helt våd." Og selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe, men jeg kan ikke lige nu, fordi min kollega er på badeværelset med et andet barn. Og det er jo frygteligt, at man ikke bare kan hjælpe helt ned på sådan nogle basisting. "Jeg har slået mig, jeg vil gerne have et plaster." Det kan vi hente, når den og den er til rådighed igen," siger Helle Skov Henriksen.

Hun er i det hele taget grundigt frustreret over sine arbejdsvilkår, og det som de voksne kan tilbyde børnene for tiden.

"Jeg har mødt ind på arbejde, og så har tårerne bare trængt sig på. Jeg har simpelthen måtte starte min arbejdsdag med at stå og græde, fordi jeg var så fyldt op. Og jeg er ikke den eneste. Og børnene lider også under det. De mangler bestemt også nogle flere voksne til at være være sammen med dem og passe på dem," siger hun.

Kommunen må reagere Helle Skov Henriksen har i alt skrevet to indlæg om coronasituationen i hendes børnehave, og de indlæg har naturligt vakt opsigt - og bekymring.

Blandt andre hos Søren Høeberg, som selv har to børn i Børnehuset Bakkevej, hvor Helle Skov Henriksen arbejder.

Han tog straks kontakt til Rudersdal Avis, da han læste det seneste indlæg fra 30. december.

"Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Man kan ikke sidde som pædagog og allerede nu vide, at når vi starter op igen 4. januar, så er man allerede underbemandet. Så må der simpelthen være nogen i kommunen, som siger, at der må sendes nogle ekstra vikarer derop. Vi skal have fundet nogle hænder og fødder til den børnehave, fordi den er så hårdt ramt af manglende ansættelser og personale, som er hjemsendt og skal til coronaprøve," siger Søren Høeberg.

Fra Børnehuset Bakkehuset har man tidligere opfordret til at forældre, som har haft mulighed for det, kunne lade deres børn holde fri for at lette presset i institutionen, og det har Søren Høeberg, som er hjemmearbejdende account manager, og hans hustru også gjort.

Men nu har de ikke mulighed for at tage mere fri.

"Min hustru arbejder i socialpsykiatrien, så hun skal møde på arbejde. Jeg sidder som hjemsendt sælger/account manager, som også skal ud på kundemøder, og jeg skal jo også passe mit arbejde. Vi tog en ekstra lang juleferie, og det var også fint nok, Jeg er klar over, at alle institutioner er spændt hårdt for, og vi har så vidt muligt holdt børnene hjemme. Men nu er jeg begyndt at bruge af min sommerferie," siger han.

Han og hans kone har skrevet til den ansvarlige område, for de mener, at kommunen må reagere og sørge for ordentlige forhold i deres børns daginstitution - også under corona.

Forstår bekymringerne Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), er ganske bevidst om den svære situation, man står i, og det store arbejde, som bliver gjort rundt om i institutionerne i Rudersdal. For det er en hård tid.

"Der er ingen tvivl om, at corona medfører ekstraopgaver og vanskelige arbejdsvilkår for mange medarbejdergrupper i kommunen. Det gælder også på dagtilbudsområdet. Jeg vil ikke i pressen gå ind i den konkrete medarbejders synspunkter, men generelt kan jeg sige, at jeg bestemt forstår de bekymringer og frustrationer, som der bliver givet udtryk for. Det er en meget udfordrende tid, vi befinder os i netop nu med restriktioner, risiko for smitte, test mv., og vi må gøre alt, hvad vi kan for at komme bedst muligt igennem det," siger Daniel E. Hansen i et skriftligt svar til avisen.

Han påpeger, at man fra politisk side allerede har forsøgt at hjælpe med at løse problemerne.

"De nye opgaver og organiseringen er uden tvivl en belastning. Det har vi politisk anerkendt, og derfor har alle børnehuse fået tildelt ekstra timer til mere personale, ekstra rengøring og ekstra midler til for eksempel telte og pavilloner," siger Daniel E. Hansen.

Han oplyser, at alle børnehuse har fået tilført ekstratimer, som ligger ud over den almindelige normering. I tillæg til ekstratimerne har børnehusene fået timer til ekstra rengøring for at afhjælpe retningslinjerne om ekstra daglig rengøring af kontaktflader.

"Når det er sagt, mener jeg dog ikke, at det kun er et ressourcespørgsmål. Det handler også om den praktiske udfordring, der opstår, når flere medarbejdere eller vikarer med kort varsel meddeler fravær. Det tager tid at indkalde nyt personale, og derfor kan det risikeres, at der kortvarigt er personalemangel," skriver Daniel E. Hansen.