Påskesjov for børn på Mothsgården

Mothsgårdens Louise »Pippi« Ehrenreich laver små oplevelser for børn og deres voksne i Mothsgårdens have i alle påskedagene fra den 1. til 5.april. Det fortæller museumschef for Rudersdal Museer, Anja Olsen:

- Vi er også allerede i gang med at påskepynte i haven, og vi håber, alle børn kommer og hjælper os med det. I vores flotte, påskepyntede butik kan du nu for kun 20 kroner købe Pippis spændende påske-krea-pose med alt, der skal til for at lave byens flotteste påskeæg. Så kan du hjælpe os med at dekorere Pippis flotte påske-Popup-træ på Mothsgårdens gårdsplads. Måske har du lyst til at hænge dit krea-påskeæg op i pop-up-træet? Men vi bliver også glade for andet påskepynt til træet, fastslår museumschefen.