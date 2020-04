Påskeindbrud i Trørød-kvarter

I tidsrummet fra skærtorsdag, den 9. april og frem til påskedag, den 12. april, har der været indbrud i en villa på Ellekrogen i Trørød. Tyven er kommet ind ved at bryde et vindue op, inden han løb med ur og smykker.

Også på Krogholmgårdsvej - ikke langt derfra - har der været indbrud. Det er sket 2. påskedag, den 13. april. Også her er stjålet smykker samt sølvtøj. Tyven er kommet ind ved at bryde et soveværelsesvindue op, oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten tirsdag formiddag.