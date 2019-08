Karin Berglund er bekymret for, om hendes 86-årige alzheimersramte far får unødvendigt meget medicin mod psykiske lidelser. Hun mener, at han er blevet mere passiv, efter han flyttede til plejehjemmet og er nu kun sengeliggende. Foto: Privat

Artiklen: Pårørende til dement: Medicineres min far for personalets skyld?

Pårørende til dement: Medicineres min far for personalets skyld?

Får min alzheimersramte far medicin for sin egen skyld eller for plejepersonalets skyld? Det spørgsmål står Karin Berglund tilbage med efter at have fundet faren i en bekymrende tilstand på plejehjemmet Krogholmgård, hvor han bor.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her