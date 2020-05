Pårørende kan igen komme på besøg på kommunens plejecentre

Selvom det er med et væld af restriktioner glæder formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg, Birgitte Schjerning Povlsen (K) sig over, at det nu igen bliver for pårørende at besøge plejecentrene.

Rudersdal - 04. maj 2020

Efter at Sundhedsstyrelsen har ændret i vejledningen for besøg på blandt andet plejecentre, har Rudersdal Kommune i lighed med andre kommuner åbnet for, at det i et vist omfang bliver muligt for pårørende at besøge familiemedlemmer, der bor på kommunens plejehjem. Det oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Hidtil har det ikke været muligt for pårørende at besøge beboerne på plejecentre af hensyn til ønsket om at begrænse smitterisikoen.

Besøgene vil alene kunne ske på udearealer og under særlige vilkår, der tager hensyn til smitterisiko og smittespredning.

Ændringen trådte i kraft i torsdags. Plejecenter Skovbrynet åbner dog først for besøg fra mandag den 4. maj.

- Jeg glæder mig over, at det nu igen bliver muligt for pårørende at komme på besøg på vores plejecentre, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K) ifølge pressemeddelelsen.

Hun fortsætter: - Ikke mindst for beboerne har de seneste uger været meget vanskelige, når man ikke har kunnet komme bedre i kontakt med sin familie end via en telefon. Desværre er risikoen for smittespredning fortsat betydelig. Derfor kommer besøgene til at foregå udendørs og med fokus på det sundhedsfaglige. Det er fortsat vores væsentligste prioritet at undgå smittespredning.

Rudersdal Kommune har udarbejdet retningslinjer for pårørendes besøg udendørs på kommunens plejecentre.

Besøgene skal ske på en sundhedsfagligt forsvarlig måde, som skærmer andre beboere og personalet. Det vil betyde, at der kan være forskellige forhold, der gælder på det enkelte plejecenter.

Det vil også betyde, at der fastsættes restriktioner i forhold til besøgstid, og at der stilles krav af sundhedsfaglig karakter for at beskytte beboerne mest muligt herunder eksempelvis til overholdelse af forsvarlig afstand.

Derudover skal besøg altid aftales forud.