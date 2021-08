Bettina Malmkvists svigermor har haft en rigtig dårlig oplevelse i forbindelse med sit rehabiliteringsophold på Hegnsgården. Snart kommer svigermoren hjem, men Bettina Malmkvist efterlyser konkret handling, så andre borgere ikke får den samme behandling, som hun ikke mener er Rudersdal Kommune værdig. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Pårørende: Der er brug for en kulturændring på Hegnsgården

Bettina Malmkvist råbte kommunen op, da hendes svigermor havde en rigtig dårlig oplevelse i forbindelse med et rehabiliteringsophold på pleje- og rehabiliteringscenter Hegnsgården i Nærum.

Rudersdal - 04. august 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Der er noget helt galt på Pleje- og Rehabiliteringscenter Hegnsgården i Nærum.

Det er konklusionen, som Bettina Malmkvist har draget, efter hendes 88-årige svigermor i sidste måned blev indlagt på et rehabiliteringsophold på Hegnsgården efter et hoftebrud.

"Når man skal på rehabilitering, handler det jo om, at man skal skynde sig at få gjort den her borger så god og rask, at vedkommende kan klare sig selv igen. Min svigermor er rigtig frisk, bor i sit eget rækkehus, kan klare sig selv og får normalt ikke nogen hjælp fra kommunen overhovedet," siger Bettina Malmkvist.

Men Hegnsgården gav langt fra Bettina Malmkvists svigermor gode rammer at komme sig i, siger hun. Tværtimod. Meget gik nemlig galt i begyndelsen af svigermorens rehabiliteringsophold; lige fra ankomsten.

Dårligt første indtryk Da hun, med Bettina Malmkvists svoger, ankom til Hegnsgården, var hendes stue både nedslidt og ikke gjort klar til hende. Og da hun ankom, fik hun heller ingen ordentlig velkomst, da sygeplejersken, som skulle have taget imod, var optaget af en anden borger.

"Man får i det hele taget et rigtig dårligt første indtryk, når man kommer som pårørende på Hegnsgården, for det minder simpelthen om en institution for 40 år siden. Man bliver sat i en stol i det, de kalder en stue, som består af hvide vægge med søm i væggen, hvor der engang har hængt billeder og stikkontakter, som hænger ud af væggen, og der er ingen ordentlig modtagelse og ingen, som har empati nok til at spørge ind til min svigermor, hendes operation og fortælle hende om den videre proces," siger Bettina Malmkvist og fortsætter:

"Jeg havde ellers ringet i forvejen og adviseret dem om, at hun kom og desuden fortalt dem, at min svigerfar, hendes mand, også havde været på Hegnsgården, så de var klar over det. Svaret i telefonen lød, at det ville de have fokus på og sørge for, at hun fik en god modtagelse. Det skete bare ikke," siger Bettina Malmkvist.

Hendes svigermor blev slet ikke mødt i øjenhøjde, forklarer Bettina Malmkvist og blev også udsat for, i hendes opfattelse, dybt krænkende adfærd.

For eksempel fik svigermoren, som er fuldstændig normalt fungerende, men blot har brug for hjælp til at gå på toilettet på grund af sin brækkede hofte, at vide, at hun skal have ble på, og det er først, da en opbragt Bettina Malmkvist fik fat i afdelingslederen, at der bliver taget affære, og der blev gjort noget ved stuen, og bleerne skyndsomst blev taget ud af stuen igen.

Det var i det hele taget en usædvanligt skidt start på svigermorens rehabiliteringsophold.

"Det gjorde hende ked af det, og da jeg så så mig omkring, kunne jeg se, at det ikke kun var hende. Når jeg gik på gangen observerede jeg en adfærd og en tone, som jeg ikke syntes om," siger hun.

Fra kedeligt til alvorligt Efter den dårlige start blev det faktisk kun værre, da svigermoderen oplevede, at der ikke kom nogen, når hun trykkede på den alarmknap, som hun havde fået monteret på håndleddet, og som tilkaldte personalet, når hun havde brug for hjælp. Hun lå bare og ventede forgæves på hjælp, som ikke kom.

Det betød for eksempel, at der ikke kom nogen en nat, da hun skulle på toilettet, og siden at ingen kom og hjalp hende ud af sengen om morgenen, så hun måtte ringe til sin svigerdatter og grædende fortælle, at ingen kom og hjalp hende.

Svigermoren kom først ud af sengen om formiddagen og fik sin morgenmad, efter Bettina Malmkvist havde ringet direkte til en afdelingsleder, som selv måtte hjælpe hende ud ad sengen.

Forklaringen var, at Hegnsgården er i færd med at implementere et nyt tilkaldesystem, og at der var nogle tekniske problemer.

Og så blev bægeret fuldt for Bettina Malmkvist. Ikke mindst, fordi hun genså mange af de problemer, som hun havde gjort Hegnsgårdens ledelse opmærksom på, da hendes svigerfar boede på Hegnsgården 3,5 år tidligere.

"Tænk, hvis nu et alarmkald handlede om liv eller død," spurgte hun i en skrivelse 10. juli til Rudersdal Kommune, hvor hun redegør for svigermorens dårlige oplevelser, som endda er flere end beskrevet her.

"Hegnsgården er totalt nedslidt og står overfor en renovering, ja, men det ændrer ikke på, at borgene ikke skal behandles værdigt og tages ordentlig hånd om. Hvis ikke det ændres omgående, så risikerer vi, at min svigermor med "hjælp" fra Hegnsgården bliver langt dårligere og bragt på et niveau, hun aldrig har været tidligere før sit uheldige fald og det vil jeg som pårørende under ingen omstændigheder acceptere," skriver hun.

Kommunen beklager Rudersdal Kommune er hurtige til at beklage situationen.

"Din beskrivelse gør indtryk på mig, og vi følger tæt op på din henvendelse. Jeg vil gerne understrege, at det er meget vigtigt for såvel Social - og Sundhedsudvalg, direktion som ledelsen på Hegnsgården, at et ophold baseres på faglighed, ligeværdighed og tryghed for borger og pårørende. Ingen skal opleve en dårlig tone eller føle utryghed under et ophold," skriver Rudersdal Kommunes sundhedschef, Mette Ryle således i et svar til Bettina Malmkvist, hvor hun også redegør for årsagerne til, de fejl, som kommunen er delvist enig i, er blevet begået.

I brevet skriver sundhedschefen desuden, at kommunen har stor opmærksomhed på de aktuelle forhold på Hegnsgården.

"Jeg håber, at redegørelsen og dialogen med Hegnsgårdens ledelse medvirker til at øge trygheden ved din svigermors ophold på Hegnsgården, samt at de overordnede planer for fremtidens midlertidige pladser, vil øge din tillid til, at vi som kommune har et stærkt fokus på udvikling af Hegnsgården," skriver Mette Ryle til Bettina Malmkvist på vegne af forvaltningen.

Bettina Malmkvist bliver desuden inviteret til møder med ledelsen på Hegnsgården, og hun er enig i, at kommunen tager hendes henvendelse alvorligt.

Til gengæld oplever hun, at problemerne fortsætter. Der er stadig ikke styr på tilkaldesystemet, og på grund af manglende personale bliver der heller ikke lagt en ordentlig plan for svigermorens genoptræning, forklarer Bettina Malmkvist.

Så hun henvender sig igen til kommunen i et brev 17. juli.

"Set udefra så opleves kulturen hos Hegnsgården som dybt problematisk og der er kun en, der kan ændre dette, og det er ledelsen, og hvis den ledelse, som er på Hegnsgården ikke kan løse det alene, så må dem ovenover træde til og handle og være indover, indtil der kommer balance i tingene," skriver Bettina Malmkvist, som også tager kontakt til Social- og Sundhedsudvalget ved medlem Poul Bach (S).

Bedre bemanding Og så reagerer Rudersdal Kommune til gengæld hurtigt. Bettina Malmkvist bliver kontaktet af kommunaldirektøren, og der bliver indkaldt ekstra personale til Hegnsgården.

Personale, som Rudersdal Kommune tilvejebringer ved at midlertidigt at lukke tre kommunale daghjem.

Efter der er kommet bedre bemanding på Hegnsgården, er situationen blevet meget bedre. Nu er der langt bedre tid og overskud til hendes svigermor, fortæller Bettina Malmkvist.

Men den usædvanligt pressede personalesituation, som kommunen anfører, og altså også efterfølgende har reageret på, er kun en del af forklaringen, mener Bettina Malmvist.

"For tre år siden, hvor vi var på Hegnsgården med min svigerfar, konstaterede vi stort set de samme problemstillinger som nu," fortæller Bettina Malmkvist og fortsætter:

"Alt det, jeg beskriver, er jo ikke noget, som er opstået i går eller for en uge siden. Det er noget, der har fået lov at gro. De har jo vidst, hvordan tingene foregår, men de har åbenbart ikke syntes, det var alvorligt nok. Det handler for mig om kulturen og ledelsen på stedet. Hvis et kaldesystem ikke virker, så skal man selvfølgelig sørge for at gå rundt og tjekke, at beboerne ikke har brug for hjælp. Og så skal nogen selvfølgelig opdage, hvis en stue slet ikke er blevet gjort klar til en borger, der skal begynde i rehabilitering. Det skal da ikke være de pårørende, der skal gøre opmærksom på den slags basale fejl," siger hun.

Bettina Malmkvists svigermor, som ikke har ønsket selv at deltage i artiklen, kommer efter planen hjem fra Hegnsgården i denne uge, men Bettina Malmkvist vil alligevel ikke slippe sagen. Der er efter hendes mening brug for konkret handling i forhold til plejecentret.

"Det berører mig selvfølgelig dybt, når jeg hører hende græde i telefonen, men det her handler ikke om, at min svigermor skal have særbehandling, eller at jeg skal udstille nogen. Mit mål med det her at få trykket nogen et sted, så Hegnsgården bliver et bedre sted at være," siger Bettina Malmkvist.