På vej mod genstart af kulturlivet

Kommunens satsning på Lys & Liv kulminerer foreløbigt med gratis koncerter på Birkerød stadion i morgen

Rudersdal - 28. august 2021 kl. 10:49 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Vi kan knapt få armene ned, coronaen er om et par uger ikke længere en samfundskritisk sygdom, har regeringen besluttet. I Rudersdal fortsætter bestræbelserne på at sætte gang i kulturlivet med en familiekoncert på Birkerød Stadion i morgen, hvor Jada, Folkeklubben og Hr. Skæg underholder, som et i rækken af kommunens Lys & Liv arrangementer.

Kommunalbestyrelsen bevilgede i maj 500.000 kroner til kulturelle oplevelser hen over sommeren. Det er gratis begivenheder til borgerne og en støtte til genstart af fællesskab gennem kulturel aktivitet.

- Alle har nok kunnet mærke behovet for en genstart at kulturen, foreningslivet og socialt samvær i det hele taget. Det blev i løbet af foråret klart, at ensomheden bredte sig ud i hjemmene, selv blandt de unge, begrunder borgmester Jens Ive (V), - og jeg har mærket en enorm opbakning til arrangementerne.

Vægt på fællesskaber - Vi har nok lagt mest vægt på liv og fællesskaber og bare det at kunne komme ud til oplevelser, som vi har været afskåret fra i halvandet år, fortæller Mads Riishede, der er kunstnerisk leder af MantziusLive. Han fik den opgave af kommunen at arrangere og afvikle de gratis kulturelle begivenheder.

- Vi har gjort meget for at dække så bredt som muligt, både rundt i kommunen, genremæssigt og aldersmæssigt, fortsætter han.

Genåbningsaktiviteterne startede med Rundforbi Stadions fodbold-EM på storskærmsarrangement 12. juni og i august har programmet omfattet alt fra en regnreduceret cykelperformance, Love Velo, i Nærum Bibliotekspark over jazz i havnene og klassisk for børn på Mariehøjcenteret til familiekoncerterne i morgen.

Det resterende program byder tirsdag på fællessang i Mantziushaven med de lokalt forankrede navne Lasse Skovgaard og Mathilde Falch, genåbningsfest med Cykelmyggen i Vedbæk og landskabskoncert i Birkerød på Kulturnatten for at fejre Lys og Lyd

- Og som en fejring af afslutning på restriktionerne, og en erindring om det vi har været igennem, siger Mads Riishede.

Plads til 5000 Mens han også har arbejdet på at få toppet økonomien op med flere bevillinger fra Kulturministeriet er arrangementerne afviklet af frivillige fra Mantzius og foreninger som Birkerød Torvedage, Vedbæk Havnedag, Søllerød Jazzklub, Mantzius for Børn og lokale idrætsforeninger.

- Der er for eksempel 100 frivillige involveret i koncerten i morgen, ikke med foreningaktiviteter på pladsen, men bare med selve koncerterne og indgangen, fortæller han. I begyndelsen så han ind i, at der højest kunne være 500 publikummer til arrangementerne, men siden er restriktionerne langsomt blevet lempet og i morgen er der plads til 2 x 2500 mennesker.

Fleksible kunstnere I arbejdet med at stable arrangementer på benene, har tiden også været anderledes, når det kom til kunstnernes interesse i at komme.

- Det har været dejligt at kunne sætte noget i gang. Jeg har kunnet mærke en stor sult i branchen både blandt artister, crewfolk og teknikere, som vi jo sat en del af i arbejde. Mange kunstnere har selv lavet mindre setups, der giver os bedre muligheder. Jeg er ikke sikker på, at vi i en almindelig sommer kunne have fået Jada, giver han som eksempel på en ny fleksibilitet i bestræbelserne på at få enderne til at mødes i på livescenen.

Folkeklubben står klar på scenen kl. 16 og byder på hits som Fedterøv, Flammende hjerter og Sort Tulipan. Pressefoto: Søren Lynggaard Andersen

Jada er sidste kunstner på scenen søndag kl. 18.30.

Coronaens spor Søndagens koncert begynder kl. 14 med Hr. Skæg som både optrædende og konferencier, men koncertområdet åbner allerede kl. 12.

Selv om Lys & Liv måske får deltagerne til at glemme de trange corona-tider, så kræver koncerterne stadig coronapas og registrering til eventuel smitteopsporing. Man kan vælge at lade sig registere på forhånd eller gøre det på stedet. Børn under 16 slipper for registering.

- Coronaen og registreringen har været et af de benspænd, vi har arbejdet med, indrømmer Mads Riishede. Benspænd som man dog efterhånden er blevet i stand til at takle, så både publikum, frivillige og artister fortsat kan passe på hinanden.

Mobil scene på vej Som en anden del af kommunens genstart af kultur- og fritidslivet anskaffes også en mobil scene, som kan udlånes gratis til foreninger i et år.

På grund af leveranceproblemer forventes den først at være klar i september.