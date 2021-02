Se billedserie Erhvervsområdet i Nærum skal udvikles og spille sammen med resten af byen, fortæller formanden for Bycenter-udvalget, Erik Mollerup (V), der her er ved gymnasiet. Foto: Lars Sandager Ramlow

På vej: Ny plan for gammel erhvervsby

Rudersdal - 18. februar 2021 kl. 05:12 Af Lars Sandager Ramlow

Med sin unikke placering midt i byen er erhvervsområdet i Nærum det naturlige omdrejningspunkt for udviklingen i området. Derfor skal området udvikles og være mere attraktivt som stedet, der samler hverdagslivet for dem, som arbejder og bor i byen. Det fortæller formand for Bycenterudvalget Erik Mollerup (V):

- Området skal i højere grad være en integreret del af byen, hvor medarbejdere på de lokale virksomheder, borgere og de unge fra kollegiet og gymnasiet har lyst til at opholde sig og mødes. En ny, overordnet lokalplan skal skabe den rigtige ramme for de kommende udviklings- og byggeprojekter i Nærum, hvor det er vigtigt, at området især bliver attraktivt for udvikling af videns-erhverv, forklarer Erik Mollerup.

Forslag til Rammelokalplan 276 og Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 skal godkendes i kommunalbestyrelsen inden udsendelse i høring. Planen tager sit afsæt i visionsplanen for Nærum og en udpegning som særligt lokaliseringsområde i Hovedstadsregionen.

Som led i processen er der gennemført interviews med grundejere og virksomheder i lokalplanområdet samt afholdt arrangementer, hvor borgerne har givet deres mening til kende.

- Vi ønsker at udvikle området som et stærkt og videnspræget erhvervsområde med tæt forbindelse til resten af byen og med respekt for Nærums særlige karakter og kvaliteter, siger Erik Mollerup (V), der fortsætter:

Størstedelen af det område, lokalplanen omfatter - blandt andet arealerne omkring Brüel og Kjær - udlægges til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, men kan også anvendes til eksempelvis café, restaurant, motionscenter, showrooms og bibliotek. Foto: Lars Sandager Ramlow

Rammen er klar - Nu har vi en ramme for områdets videre udvikling, og så må vi se, hvilke konkrete projekter som over tid vil blive udfoldet. Planen skal give nyt liv til erhvervsområdet og binde det bedre sammen med den omkringliggende by, de nærliggende vidensinstitutioner samt DTU og DTU Science Park.

Størstedelen af det område, lokalplanen omfatter - blandt andet arealerne omkring Brüel og Kjær - udlægges til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, men kan også anvendes til eksempelvis café, restaurant, motionscenter, showrooms og bibliotek. Der er også mulighed for at opføre boliger, der er understøttende for virksomhedernes behov - fx boliger til udenlandske forskere og medarbejdere.

- Konkret giver planen blandt andet et bud på en bedre forbindelse mellem Nærum Hovedgade og Nærum Vænge Torv i form af en gang- og cykelsti samt forslag til, hvordan stationsområdet kan udformes. Ligeledes lægges der vægt på, at området omkring stationen også kommer til at fremstå som en integreret del af det samlede område, siger formanden for Bycenterudvalget.

Han oplyser, at planen samtidig giver et bud på parkering, der gerne skal være i konstruktion, så man undgår store områder med parkering på terræn. Herved bliver der mere plads til grønne arealer og bebyggelse, der kan gøre området mere attraktivt.

- Et særligt arkitektonisk træk er Nærums markante røde sadeltage. Med inspiration herfra lægger planen op til, at nybyggeri som udgangspunkt skal udformes med sadeltage, påpeger Erik Mollerup.