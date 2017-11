På stoffer i stjålet bil - ramte mand

En 23-årig mand fra Holte kørte fredag aften rundt i en stjålet bil mens han var påvirket af stoffer. Klokken 20.24 gik det galt på Øverødvej, hvor den 23-årig mand kørte ind i en forankørende bil, som blev ført af en 57-årig mand fra Gl. Holte. Ifølge vagtchef hos Nordsjællands Politi, Erik Skriver, skete der kun materiel skade ved uheldet. Da politiet så nærmere på den 23-årige mand viste det sig, at han udover at være påvirket af euforiserende stoffer kørte rundt uden kørekort og i en bil, der ikke tilhørte ham - og hvor ejeren ikke var klar over, at han kørte rundt i bilen. Det bliver den 23-årige nu sigtet for, oplyser vagtchefen.