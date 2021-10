Morten Billcliff i arbejdsværelset, hvor Viking Raiders blev til. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

På en flytur blev Mortens hoved fuldt af vikinger - nu kan du spille med

Morten Billcliff har skabt spillet "Viking Raiders" på baggrund af en lys idé, sin virketrang og digitale input fra hele verden

Rudersdal - 23. oktober 2021

På et fly, på vej hjem med familien fra juleferie i Skotland i slutningen af 2019, kiggede Morten Billcliff ud af vinduet og ned på Roskilde Fjord. Her begyndte han at forestille sig fjorden fyldt med vikingeskibe - og der blev han ramt af en lys idé til et spil.

"Det er meget spøjst med ideer," fortæller han i dag i hjemmet i Birkerød.

"De opstår bare fuldstændig ud af det blå. Vi havde spillet en hel masse spil på den juleferie i Skotland, og så tænkte jeg bare, der i flyet, at jeg skulle lave et vikingespil. Med det samme havde jeg et billede i hovedet. Det var et brætspil til at starte med, hvor jeg forestillede mig en lille havn, hvor man kunne bygge skibe og så i forskellige tempi opgradere dem, så det tog nogle ture at få gode skibe. Og så tog man på raid og samlede ressourcer," siger den 50-årige britisk/danske nybagte spiludvikler, som nu små to år senere og rigtigt mange timers arbejde i sin fritid er blevet helt færdig med "Viking Raiders."

Løb over i Rema 1000 Ideen til spillet kom nærmest færdig til ham. Og han syntes selv, at den var så god, at den skulle resultere i et færdigt spil - i første omgang til familien.

"Jeg lå om natten og kunne ikke sove, og så tog jeg en blok og begyndte at tegne. Næste dag hoppede jeg ud af sengen og begyndte at gå på internettet. Den der "voyage of discovery" fuldstændig i øst og vest. Blandt andet var jeg inde for at undersøge, hvad der skal til. Hvordan laver man sådan noget? Og hvad koster det," siger Morten Billcliff og fortsætter:

"Så fandt jeg et sted på nettet, hvor man kunne begynde at bygge sin egen prototype. Så kunne man for eksempel indtaste, at man skulle have en æske, 50 kort og 20 spillebrikker og alle mulige komponenttyper. Så kunne jeg bare se, at prisen løb i vejret. Det gik op for mig, at det ville være for ambitiøst og dyrt med et brætspil. Og så fik jeg ideen til et kortspil i stedet, og løb hen i Rema 1000 og købte ti sæt helt almindelige spillekort, og så gik jeg i sådan et fuldstændig crazy brainstorming mode, hvor jeg begyndte at lave nogle kort, virkelig basic, hvor jeg hapsede en masse grafik fra internettet."

Digitalt forbunden verden Kort efter var en prototype klar, og han gik straks igang med at teste spillet. Hvordan var det at spille? Morten Billcliffs kone og børn var selvfølgelig de første prøvekaniner i spillets hæsblæsende univers af vikinger og nordisk mytologi.

Siden er "Viking Raiders" både blevet forfinet og spillet af en masse forskellige testere - også her i området.

"Jeg skrev ud i nogle facebookgrupper, om der var nogen, der havde lyst at prøve spillet. Jeg havde en prototype med et stort set færdigt spil, der var bare ikke den rigtige grafik. Så jeg har bare kørt rundt med en pose chips og en flaske sodavand. Værsgo' - "have fun," smiler Morten Billcliff.

Og "fun" havde de allerfleste. Faktisk gik det hurtigt op for ham, at hans spilidé faktisk havde potentiale til noget stort. En forretning.

Siden har Morten Billcliff, ved siden af sit arbejde som chefkonsulent i Københavns Kommune, arbejdet benhårdt for at gøre spillet helt færdigt.

Han har gjort det hjemmefra og så med stor hjælp fra hele verden bag computerskærmen.

"Det her var ikke blevet til noget uden den digitalt forbundne verden. Online kan man finde udviklere og grafikere over hele verden. De danske timepriser er superhøje, men jeg fandt en virkelig dygtig tegner i Australien, som kunne tegne nogen fede miljøer til mig. Der er en hel del af hans art work, der er kommet med. Til gengæld kunne han ikke rigtig tegne figurer som guder og gudinder. Så fandt jeg en tegner i Pakistan, som var skidedygtig," fortæller Morten Billcliff.

Undervejs har han trukket på alverdens spilfora og podcasts online for at få råd, input og viden, så han kunne bygge det perfekte kortspil med en bred appel, som kan spilles hurtigt af familier, og alle andre som har mod på at godt og uforudsigeligt vikingetogt.

Netop i disse dage starter en kampagne på Kickstarter. Læs mere om spillet på: www.vikingraidersgame.com