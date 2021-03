Se billedserie - Sårbarhed er jo noget, alle kender til, så man kan pludselig genbesøge sin egen sårbarhed, fra dengang man selv var på samme alder, siger Anja Olsen, der er museumschef i Rudersdal Kommune, om den udstilling, der lige er at finde bag Mothsgårdens lukkede døre - men udstillingen kan opleves virtuelt på Mothsgårdens hjemmeside. Foto: Ann-Sophie Meyer

Over 400 unge har blottet sig på Mothsgården

Flere hundrede unge åbner i en udstilling op om, hvad de føler inderst inde, men udstillingen nåede kun at være åben i en uge, for museet lukkede ned. Nu kan udstillingen opleves virtuelt.

Rudersdal - 20. marts 2021 kl. 06:11 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Noget af det første man ser, når man nærmer sig Mothsgårdens stråtægte udstillingsbygning fra 1600-tallet, er ord som: FISSE, HASH, PENGE og FAMILIE. De farverige blokbogstaver soler sig i de af museumsbygningens vinduer, der vender ud mod Søllerødvej. Over 400 unge har nemlig fået lov til at indtage Mothsgården, og de unge har fyldt museets lokaler med kulørte beskrivelser af, hvordan de føler inderst inde. For i 2020 har flere hundrede elever fra 9. klasse deltaget i projektet »Fest i Åbne Sår«, som Ung i Rudersdal står bag, og projektets formål har været at vise, at det ikke er skamfuldt eller svagt at fortælle, hvad man føler.

- Da de unge ringede og spurgte mig, om jeg havde en idé til, hvor de kunne udstille, tilbød jeg dem med det samme, at de kunne udstille her på Mothsgården. For jeg synes, at det er så fint, at det er en udstilling, der bygger broer mellem generationer. Sårbarhed er jo noget, alle kender til, så man kan pludselig genbesøge sin egen sårbarhed, fra dengang man selv var på samme alder, siger Anja Olsen, der er museumschef i Rudersdal Kommune, inden hun låser døren op til de unges udstilling, der på grund af coronanedlukningen ikke har set skyggen af en gæst siden 9. december, hvor landets museer som en del af nedlukningen blev bedt om at lukke ned.

Avisudklip i lange baner Det første lokale, man træder ind i, er spækket med utallige avisudklip. Frank Hvam, alkohol, bare baller, biler, kæledyr, mode, mad og idoler er blot en brøkdel af, hvad man bliver mødt af, når man begynder at nærstudere de hundredevis af plancher, der pryder lokalet.

Der er tale om identitetsplancher. For de unge har fået til opgave at præsentere sig selv gennem magasinudklip.

Plancherne hænger fra gulv til loft, og der er alt for mange til, at de alle kan hænge på væggene, så nogle af dem hænger i trådnet ned fra loftet. Og det gør det hele lidt huleagtigt, når man går på opdagelse i de unges tanker.

Nogle af plancherne er proppet til randen. Andre er halvtomme. Og når man står der midt i et lokale fyldt med reflektioner fra en masse unge, bliver man ganske rigtigt, som museumschefen beskriver det, mindet om, hvad der fyldte, dengang man selv var 15-16 år.

Artiklen fortsætter under billedet.. Som en del af projektet fik de unge til opgave at bedømme den danske rapper Tessa. Foto: Ann-Sophie Meyer

Hvordan dømmer du rapperen Tessa? Hvordan dømmer du? I det næste lokale er det den 23-årige danske rapper Tessa, der stirrer på én fra alle sider af lokalet. Kontroversiel, modig, bitch, talentfuld, temperamentsfuld, tynd og populær. Det er nogle af de ord, de unge har valgt. De har nemlig fået til opgave at beskrive rapperens indre og ydre. Og rapperen deler vandene. De meget forskellige beskrivelser afspejler med al tydelighed, at det er med bedømmelsen af andre, som med så meget andet. Det afhænger af øjnene, der ser. Og måske er en af pointerne i dette lokale, at man, lige meget hvor ihærdigt man forsøger, aldrig kan skinne i alles øjne.

Et par rum længere fremme beskriver de unge, hvad der har forandret deres liv. Én har fået en lillebror. En anden har mistet sin hund. Og så er der et stykke papir, hvor der ikke står andet end »corona«. På de resterende papirer står der ord som skolestart, skilsmisse, ferie og flytning, og så er der også en stor del af de unge, der har sat deres fritidsinteresser på som pejlemærker for, hvad der har haft stor betydning i deres liv. Fodbold, musik og svømning, står der blandt andet.

Det næste og sidste rum beskriver de unges fremtidsplaner - og med et bliver man skudt tilbage til nutiden og sit hektiske voksenliv, for der er drøn på fremtidsplanerne! Lange tidslinjer, der strækker sig fra nu, og til de unge fylder 30 år, beskriver, hvad de drømmer om for fremtiden: Gymnasium, sabbatår, lang videregående uddannelse, kæreste, succes, giftes, hus, lotto og børn. Det er nogle af de drømme, der går igen rigtig mange gange. Og planen er, at de unge vil nå det hele, inden de runder 30 år.

Museet på Mothsgården er lige nu lukket ned som en del af coronanedlukningen. Men udstillingen kan opleves virtuelt til og med maj på Mothsgårdens hjemmeside: https://mpembed.com/show/?m=KSDUtXMWHek&mpu=961&mpv=1

