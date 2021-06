Se billedserie Organist i Høsterkøb Kirke Morten Jessen har komponeret sit tredje stykke kirkemusik, »Dit Første Testamente«, og det bliver uropført i Høsterkøb Kirke søndag den 6. juni. Værket er blandt andet inspireret af livet og døden, som kan minde os om vigtigheden af at leve i nuet. Sognepræst Annemette Norsker kan nikke genkendende til organistens tanker og mener blandt andet, at man ikke skal spilde livet på det, der kan tynge en ned. Foto: ALLAN NORREGAARD

Organist skaber musikalsk værk i dødens nærvær

Som ansat i kirken er døden en konstant del af ens arbejdsliv, og nu har døden og livets mange forskellige faser inspireret organist Morten Jessen til at skrive et nyt stykke kirkemusik.

Som nyuddannet organist gik det tidligt op for Morten Jessen, at døden er en del mere nærværende i en kirkeansats hverdag, end den er for mange andre mennesker.

- Det påvirkede mig dybt, første gang der kom en bedemand ind i kirken og stillede en kiste og så gik igen. Men i dag er det ikke noget, jeg skænker to tanker, for når du arbejder i kirken, så bliver døden en konstant del af din hverdag, siger Morten Jessen, der er organist i Høsterkøb Kirke.

Nu har netop døden - men også livet og dets mange forskellige faser - været med til at inspirere organisten til at komponere et nyt stykke kirkemusik, »Dit Første Testamente«., som bliver uropført i Høsterkøb Kirke søndag den 6. juni.

Den konstante påmindelse om døden i Morten Jessens arbejdsliv har betydet, at organisten er blevet opmærksom på, hvordan vi alle mærker hinanden og verden med vores væren og væsen, og testamentet skal forstås som det, man efterlader til denne verden.

- Når jeg kalder værket »Dit Første Testamente«, er det for at understrege, at det ikke kun er ved den fysiske død, at vi efterlader eller testamenterer noget til andre. Det gør vi livet igennem. Der er livsfaser, vi gennemgår, veje vi forlader, nye vi begiver os ud på, og i den vandring i livet mærker vi hinanden, efterlader noget i os selv og af os selv i andre. Det har den konstante bevidsthed om døden mindet mig om, siger Morten Jessen.

Altings flygtighed Værket er en refleksion over livets mange faser, og hvad vi hver især efterlader os, når vi ikke længere er her, forklarer Morten Jessen.

- Værket tager udgangspunkt i det sindelag og den måde, vi er sammen omkring en bisættelse på. Jeg synes, at bisættelserne her i Høsterkøb Kirke er utroligt smukke, og værket er en refleksion over døden, og at det ofte kan være svært for os at tale om den, siger Morten Jessen.

Døden - og det faktum at der er en udløbsdato på vores tid på Jorden - kan ligeledes anspore os til at være til stede i nuet, mener Morten Jessen. Og det er noget af det han gerne vil bringe videre til publikum gennem musik.

- Min komposition er i bund og grund et forsøg på at være ekstremt aktivt lyttende efter de toner, der dukker op i kirkerummet og så at fastholde dem, inden de forsvinder igen, siger Morten Jessen.

Det handler i bund og grund om, at livet er flygtigt, og at hvert øjeblik er dyrebart.

- Erkendelsen af altings flygtighed og opmærksomheden på tilstedeværelsen i nuet minder mig om, at vi mennesker har et ansvar over for hinanden, og det fastholder mig i ønsket og forsøget på at gøre det gode, så det jeg efterlader og testamenterer til andre, er det bedst mulige, siger Morten Jessen.

Ikke værd at spilde livet Sognepræst i Høsterkøb Kirke Annemette Norsker er enig i vigtigheden af at være opmærksom på nuet.

-Det er jo meget fint at huske på, at det ikke er værd at spilde livet på det, der kan tynge en ned, siger Annemette Norsker, der også mener, at en bisættelse i kirken kan være en lejlighed til at fejre livet.

- Det er en fejring af alt det gode, der har været i livet, og derfor er det også vigtigt, at man spiller noget smuk musik og synger nogle smukke salmer, siger Annemette Norsker.

Morten Jessen tilføjer: - Døden er jo det mest naturlige, og ofte er det afslutningen på et langt og godt liv, så den afslutning er ofte både smuk og livsbekræftende.

Livet er en kæmpe gave Organisten og sognepræsten er enige om, at det ikke handler om, at man nødvendigvis skal gå og spekulere over døden.

- Lad være med at være bange for døden men nyd livet og få mest muligt ud af det, opfordrer Annemette Norsker.

»Dit Første Testamente« vil udover uropførslen søndag den 6. juni i Høsterkøb Kirke også kunne opleves i Helligaandskirken i København søndag den 13. juni klokken 16.00.

- Livet er jo en kæmpe gave, og døden kan tjene til at illustrere det, fordi den kan minde en om, at livet ikke varer evigt. Livet er for alvor noget værd, fordi det ikke varer evigt, tilføjer Morten Jessen.

Men er det ikke noget med, at kristendom og troen på det evige liv er tæt forbundne?

- Jeg ser det som, at vi kommer fra evigheden og er på Jorden for en stund, hvorefter vi igen går videre ind i evigheden. Og det hele handler om, hvordan vi bruger vores tid her på Jorden, for det er her gudsriget bygges, siger Annemette Norsker og slutter:

- Der er jo ikke nogen af os, der ved, hvad det evige liv er. Men vi ved, hvad livet her på Jorden er lige nu og her, og derfor skal vi fokusere på at sætte de bedste spor, vi kan. For de spor vi sætter, mens vi er her, betyder noget, og det vil de gøre ind i evigheden.

Morten Jessen smiler og nikker. Han er enig i præstens udlægning.

På søndag klokken 15.00 er der uropførsel på »Dit Første Testamente« i forlængelse af gudstjenesten i Høsterkøb Kirke, som trods sognets automatiske coronanedlukning stadig er åben.

På grund af corona-situationen skal der dog bestilles billet til koncerten på Høsterkøb Kirkes hjemmeside. Billetten er gratis.