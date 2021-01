Politiet modtog tirsdag aften en anmeldelse om, at der muligvis var optræk til slagsmål ved Nærum Skole, hvor en gruppe unge med kæppe-lignende genstande var blevet set.

Optræk til slagsmål med jernrør og kæppe ved skole

Ifølge politiets døgnrapport betød udsigten til et slagsmål, at man sendte flere patruljer til stedet, hvor to biler hurtigt stak af.