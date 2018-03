Se billedserie Borgmester Jens Ive (V) byder velkommen til de mange, som var mødt frem til mandag eftermiddags borgermøde, hvor der var ét punkt på dagsordenen; de midlertidige flygtningeboliger på Nordvanggaard i Bistrup, som den 8. marts dannede rammen om en større ransagning. Foto: Allan Nørregaard

Oplysning førte til aktion mod flygtningeboliger

Rudersdal - 20. marts 2018

En større ransagning af de midlertidige flygtningeboliger på Nordvanggaard var et resultat af en »konkret oplysning«, som man var nødt til at agere på, sagde politi- inspektør ved Nordsjællands Politi Lau Thygesen blandt andet på et borgermøde mandag i festsalen på Plejecenter Bistupvang.

Plejecentret er nærmeste nabo til de midlertidige flygtningeboliger, som torsdag den 8. marts dannede rammen om de - med politiinspektør Lau Thygesens egne ord - »drastiske skridt«, der blev taget som reaktion på en formodning om, at der var våben på adressen. - Det er ikke et spørgsmål om, at vi troede, at alle på stedet kunne ligge inde med våben, men når der er så konkret en oplysning, som vi havde i det her tilfælde, så er vi nødt til at agere på det, sagde Lau Thygesen blandt andet.

Formodningen om våben på stedet viste sig ikke at holde stik, har politiet sidenhen meldt ud. Én af tilhørerne til mandagens borgermøde ville gerne vide, hvorfor politiet var mødt så talstærkt op til aktionen.

- Antallet af ressourcer sætter vi efter, hvor stort området er, og hvor mange mennesker, der er til stede. Jeg vil ikke sige, hvor mange vi var, men vi var det antal, der skulle til for at kunne håndtere sådan en situation og for at gennemføre sådan en aktion, sagde politiinspektør Lau Thygesen.

Frederiksborg Amts Avis journalist, der var på adressen den 8. marts, har vurderet, at omkring 20 patruljebiler og mandskabsvogne var til stede ved Nordvanggard, hvor en af politiets store busser også var, ligesom der blev opstillet en såkaldt KST-enhed (Kommando STade, red.).

For borgerne kan så stort et politiopbud virke overvældende, men Lau Thygesen forsikrede om, at der ikke var noget odiøst i det.

- Vi havde kørt en efterforskning, hvor vi havde fået en anmeldelse om, at der skulle være våben til stede. Det er en efterforskning, som har involveret andre enheder og andre politikredse, og det gjorde, at vi valgte at agere ud fra de oplysninger, som indikerede, at der kunne være våben på stedet. Og derfor er vi nødt til at tage de drastiske skridt, der skal til. Vi har mulighederne i retsplejeloven for at kunne foretage ransagninger på øjemedet, og det skete så torsdag den 8. om morgenen.

I løbet af mødet fik borgmester Jens Ive (V) nævnt, at Birkerød og Bistrup - og resten af Rudersdal Kommune for den sags skyld - er et trygt og godt sted at bo - også selvom ikke alle de fremmødte borgere kunne genkende den følelse.

- Det er ikke for at male et skønmaleri, og vi ligger heller ikke bedst i Danmark - det gør Fanø. Men vi er en af de kommuner i landet, hvor kriminaliteten er lavest. Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi har haft nogle voldsomme hændelser i kommunen, og jeg håber ved Gud, at det er enkeltstående tilfælde, men det er vigtigt, at vi står sammen om at formidle et budskab om at her skønt og trygt at være, sagde Jens Ive, mens Jacob Netteberg, der er frivillig på Nordvanggaard, supplerede:

- Jeg synes, at det er enormt vigtigt at få sagt, at det der skete på Nordvanggaard jo nærmest ikke var en hændelse. Hændelsen består i, at politiet rykkede voldsomt ud og fandt ud af, at der ikke var noget. Der var ingen hændelse, og det er derfor, vi sidder her; for at forstå, hvorfor politiet rykkede ud. Det gjorde de, fordi de var bange for en hændelse men kunne konstatere, at der ikke var noget at komme efter.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.