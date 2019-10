Formanden for Lokallisten, Sten Troelstrup, henviser til et bilag, der blev fremlagt i februar for Børne- og Skoleudvalget.

Artiklen: Omtalt bilag: Her er kriterier for optagelse på skolerne i Rudersdal

Omtalt bilag: Her er kriterier for optagelse på skolerne i Rudersdal

* For børn, der ikke er borgere i Rudersdal Kommune, gælder, at der skal være 24 elever eller færre elever tilmeldt pr. klasse, efter optagelse af kommunens egne elever. ( Elev nr. 25 kan afvises)

* I indskrivningsfasen er betingelsen for optagelse på anden skole end distriktsskolen, at der er 24 eller færre elever tilmeldt pr. klasse, efter optagelse af grunddistriktets elever. ( Elev nr. 25 kan afvises)

Her var Punkt 3 på dagsordenen »Skoleindskrivning 2019/20«. Sten Troelstrup henviser til bilag 2, hvor der ordret står følgende (markeret i sin helhed i kursiv nedenfor) om kriterier for optagelse på skolerne i Rudersdal Kommune i henhold til reglerne om frit skolevalg:

Formanden for Lokallisten, Sten Troelstrup, henviser i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 22. oktober 2019 til et møde i Børne- og Skoleudvalget den 6. februar samme år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her