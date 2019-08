Sådan så det ud i juni ved et kommunalbestyrelsesmøde, hvor mange var mødt op for at demonstrere mod potentielle sammenlægninger af skoler, som kan blive en konsekvens af den nye skolestruktur. Skolestrukturen bliver debatteret på borgermøder mandag den 26. august og tirsdag den 27. august.

Omstridt skolestruktur til debat på borgermøder

Rudersdal - 23. august 2019 kl. 06:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debatten om den kommende skolestruktur i Rudersdal har til tider været både heftig og hidsig. Nu inviterer kommunen inviterer til borgermøder skolestrukturen, der er i høring frem den 16. september.

Kommunen har blandt andet foreslået sammenlægninger af skoler, og det er ikke gået ubemærket hen hos de parter, der bliver påvirket af den nye struktur. Ved kommunalbestyrelsesmødet i juni var mange borgere således mødt op for at protestere over den nye struktur; især de forslåede sammenlægninger af skoler er faldet en del for brystet, fordi det bliver tolket som potentielle skolelukninger.

I den kommende uge inviterer Rudersdal Kommune så til i alt fire møder om de foreslåede sammenlægninger af skolerne, hvor man vil lægge skolerne sammen to og to til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og én skolebestyrelse.

- I Rudersdal Kommune har vi rigtigt gode skoler, der leverer gode resultater år efter år. Der er et fantastisk og vigtigt samspil mellem ledelse, medarbejdere, elever og forældre. Det vil vi fastholde. Vi vil fortsat være ambitiøse og have høje forventninger til vores elever og skoler. Og vi vil som politikere påtage os ansvaret for at skabe de bedste forudsætninger for at fastholde de gode resultater. Med nye robuste skoledistrikter kan vi over hele kommunen sikre det nære og individuelle skoletilbud, som især for de yngste børn er rigtig vigtigt, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), til kommunens hjemmeside.

Møderne afholdes på mandag klokken 17.00-21.30 på Nærum Gymnasium og på tirsdag klokken 17.00-21.30 på Birkerød Gymnasium.

»Folkeskolen i Rudersdal har et godt udgangspunkt. Men det solide grundlag er økonomisk udfordret af et faldende elevtal. Der er derfor behov for at se på en ny skolestruktur, for at der kan fastholdes et stærkt fundament og en robust folkeskole, hvor eleverne blomstrer i deres skoletid og er bedst muligt rustede til tilværelsen efter folkeskolen«, skriver kommunen blandt andet i en pressemeddelelse.

På møderne er det muligt at høre nærmere om politikernes overvejelser og om, hvordan dagligdagen bliver for skoleeleverne i takt med at planerne bliver gjort til virkelighed.

Alle medlemmer af Børne- og Skoleudvalget deltager i mødet.

Møderne finder sted som følger:

Der afholdes to møder mandag den 26. august på Nærum Gymnasium:

o Klokken 17.00-19.00 for Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole

o Klokken 19.30-21.30 for Nærum Skole og Vangeboskolen

Der afholdes to møder tirsdag den 27. august på Birkerød Gymnasium:

o Klokken 17.00-19.00 for Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen

o Klokken 19.30-21.30 for Bistrupskolen og Toftevangskolen.