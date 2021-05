Nærum Erhvervsby skal udvikles, men hvordan. Nu trækkes to områder ud af planerne. Foto: Rudersdal Kommune

Områder trækkes ud af plan for Nærum

Bycenterudvalget har lyttet til de tilbagemeldinger, der er kommet i høringsfasen fra borgerne i Nærum og anbefaler nu en justering af planerne for Nærum Erhvervsby. Områderne ved stationen og Langebjerg trækkes ud af rammelokalplanen.

Rudersdal - 09. maj 2021

I lyset af den borgerdebat, der har været om fremtiden for Nærum Erhvervsby, og de høringssvar, der er kommet, har et enigt bycenterudvalg besluttet at anbefale en justering af rammelokalplanens udbredelse.

Konkret sker der det, at den del af planen, der har med Nærum Station og Langebjerg at gøre, trækkes ud af forslaget til den samlede rammelokalplan. Det fortæller Erik Mollerup, der er formand for Bycenterudvalget.

- I planen blev der åbnet for byggeri i tre etager i området, og en del af debattens fokus har været på netop dette element, især i forhold til at bevare den grønne firkant foran stationen. På denne baggrund har et enigt udvalg således besluttet at anbefale Byplanudvalget at tage området ved stationen ud af planen, forklarer Erik Mollerup.

Lytter til budskaberne Han understreger, at politikerne naturligvis lytter til de klare budskaber, der er kommet frem i debatten og i de høringssvar, der er kommet.

Samlet er der til forslag til rammelokalplan for Nærum modtaget 46 svar. Udover det er der modtaget fem høringssvar til Kommuneplan 2021.

Fra borgerne i Nærum er der blandt andet indkommet indsigelser, som vedrører en reduktion af erhvervsandelen, mindre byggeri og skala samt en usikkerhed i forhold til realisering af bylivsrygraden. Virksomheds- og grundejere har påpeget, at det - for at kunne realisere planens vision - er væsentligt med en større bebyggelsesprocent og større frihed til at planlægge med en større boligandel.

- At vi trækker området ved Langebjerg ud af rammelokalplanen er ikke til hinder for, at vi kan fortsætte den ønskede udvikling og fornyelse af erhvervsområdet på den anden side af motorvejen. Det er her, det største potentiale er for udvikling af erhvervsområdet, og det er også her, vi kan arbejde for at binde Nærum bedre sammen som by, lyder det fra formanden.

Den tilrettede rammelokalplan forventes endelig vedtaget i kommunalbestyrelsen i juni. Forinden skal alle indsigelserne, der er modtaget, behandles i Byplanudvalget.