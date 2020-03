Område plaget af en hel stribe af indbrud i biler

Af Lars Sandager Ramlow Et enkelt område har i de seneste dage været hårdt ramt af tyverier fra biler. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten torsdag.

Det er i Vedbæk, at den er gal. På Fagerbo blev der fra en bil stjålet nøgler til en tagboks samt en gps mellem tirsdag klokken 20.30 og onsdag klokken 07.15. På Carl Von Rosensvej blev en bil gennemrodet tirsdag mellem klokken 22.00 og onsdag klokken 10.20. Der var på tidspunktet for døgnrapportens udgivelse intet overblik over eventuelle koster, skriver politiet. Fra en anden bil, som også holdt parkeret på vejen, blev der stjålet printerpatroner.